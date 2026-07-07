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7 липня 2026, 15:15

ДБР прийшло до виробника дронів: що відомо про обшуки у VYRIY Industries

7 липня правоохоронці проводять обшуки у виробника безпілотників VYRIY Industries. Процесуальні дії відбулися в помешканні CEO компанії Олексія Бабенка, у його рідного брата, матері та в офісі компанії. Про це повідомило видання «Бабель», акціонером якого є Бабенко.

7 липня правоохоронці проводять обшуки у виробника безпілотників VYRIY Industries.

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VYRIY Industries підтвердила проведення обшуків і заявила про повну співпрацю зі слідством. Представники компанії «надають всю необхідну інформацію в межах чинного законодавства», — йдеться в офіційній заяві компанії.

Там також наголосили, що виробництво працює у штатному режимі, а компанія продовжує виконувати контрактні зобов'язання перед Силами оборони України та партнерами.

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Що відомо про причини обшуків і що залишається невідомим

За інформацією «Бабеля» з посиланням на власні джерела, слідчі перевіряють обставини можливого завищення цін на продукцію компанії та укладення фіктивних договорів. Під час обшуку в помешканні Бабенка вилучили $3 500 готівкою і скопіювали дані з мобільного телефону.

Утім, офіційного підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів досі немає. Державне бюро розслідувань на момент публікації не коментувало причини процесуальних дій і не повідомляло про оголошення будь-якої підозри.

VYRIY Industries також звернула увагу на те, що напередодні обшуків на анонімних телеграм-каналах поширювалася недостовірна інформація: зокрема повідомлення про нібито вилучення у Олексія Бабенка $5 млн готівкою. Компанія назвала ці дані неправдивими.

Паралельно «Бабель» повідомляє про тривалу кампанію дискредитації видання та його інвестора після публікації розслідування щодо штурмового полку «Скеля». За твердженням редакції, після виходу матеріалу в анонімних Telegram-каналах з'явилися повідомлення про нібито причетність Бабенка до інформаційної кампанії проти Генерального штабу.

Чи пов'язані обшуки з цими публікаціями — наразі невідомо.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
7 липня 2026, 16:02
#
$3 500 готівкою? Really?

беріть на абордаж тролейбус в обласному центрі - там у половини пасажирів на кишені буде більше!
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0
vPrirech
vPrirech
7 липня 2026, 17:55
#
Походу планували знайти 4200 але щось пішло не так.

П.С. потрібно йти до федорова одразу і питати в нього чому увійти до ринку дронів всього 30% хабар, а не 50% чи 80%.
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