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23 червня 2026, 15:53

Гондурас хоче купити українські дрони для боротьби з наркоторгівлею

Президент Гондурасу Насрі Асфура заявив у понеділок, 22 червня, що планує придбати дрони в України в рамках боротьби з незаконним обігом наркотиків та посилення безпеки кордонів. Про це повідомляє Euronews.

Гондурас хоче купити українські дрони для боротьби з наркоторгівлею
Фото: pixabay

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Ця заява пролунала на тлі боротьби країни з організованою злочинністю, бандитським насильством та мережами торгівлі наркотиками, які продовжують створювати серйозні проблеми безпеці.

Минулого тижня Асфура зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів Зеленський запропонував співпрацю у сфері військових технологій, зокрема систем безпілотників, оскільки Україна прагне розширити партнерство за межі Європи.

Виступаючи перед AFP у Панама-Сіті під час Генеральної Асамблеї Організації американських держав, Асфура заявив, що ця технологія може допомогти владі контролювати віддалені райони та виявляти злочинну діяльність.

«Ми говоримо про дрони для захисту наших кордонів, для ефективної охорони наших кордонів, для боротьби з організованою злочинністю за допомогою високотехнологічного обладнання», — сказав він.

Асфура додав, що Україна може допомогти у забезпеченні безпеки кордонів Гондурасу та боротьбі з незаконним обігом наркотиків, і назвав це питання питанням національної безпеки.

Зазначається, що Україна стала світовим орієнтиром у війні з використанням дронів після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Українські збройні сили значною мірою покладалися на безпілотні системи для спостереження, націлювання та атак на далекі відстані, що сприяло швидкому розвитку технологій військових дронів.

Зеленський під час зустрічі вказав на цей досвід.

«Щодо безпеки сьогодні, у військових технологіях та технологіях безпілотників, Україна є однією з найсильніших у світі. І я знаю, що це вас цікавить», — заявив президент України.

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Проблема наркотиків у Гондурасі

Гондурас вже давно використовується як транзитний маршрут для поставок кокаїну, що рухаються на північ з Південної Америки, і дедалі більше стикається з побоюваннями щодо місцевого вирощування коки та переробки кокаїну. Сили безпеки виявили плантації та лабораторії у віддалених регіонах, що викликає побоювання, що країна перетворюється з коридору торгівлі наркотиками на більш активну частину ланцюга виробництва наркотиків.

Торгівля наркотиками діє разом із потужними злочинними угрупованнями, включаючи такі банди, як MS-13 та Barrio 18, які давно пов'язані з вимаганням, насильством та територіальним контролем. У Гондурасі рівень вбивств становить близько 24 на 100 000 жителів, що майже в чотири рази перевищує середній показник у світі.

Тільки минулого місяця 19 людей загинули в громаді, що постраждала від суперечок щодо маршрутів постачання наркотиків, а п'ятеро поліцейських загинули поблизу кордону з Гватемалою в результаті нападу, у якому звинувачують підозрюваних наркоторговців.

Запропонована закупівля безпілотників є частиною ширшої стратегії Гондурасу, спрямованої на посилення співпраці у сфері безпеки з іноземними партнерами. Нещодавно збройні сили країни заявили про обговорення можливих спільних операцій із протидії злочинності зі Сполученими Штатами. Водночас Асфура зазначив, що українські дрони можна використовувати і в цивільних цілях, зокрема в сільському господарстві.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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