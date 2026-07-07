НКЦПФР змінила правила випуску місцевих облігацій для розвитку громад

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) спростила правила гри для місцевих органів влади. Відтепер громади отримують значно легший інструмент для залучення капіталу в розвиток інфраструктури, а інвестори — чіткі умови для вкладення коштів. Оновлені норми випуску облігацій враховують актуальні зміни в законодавстві та практичні потреби міських рад.

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Раніше кожна нова серія облігацій потребувала від місцевої влади повторного проходження всієї процедури реєстрації. Це забирало багато часу та зусиль. Тепер діє гнучкий підхід: одного разу затверджений базовий документ дозволяє випускати нові серії паперів без зайвої бюрократії.

Це нагадує банківський кредитний ліміт, де клієнт один раз оформлює рамкову угоду, а далі користується ресурсом у межах узгоджених сум.

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Завдяки оновленим нормам, місцева влада оптимізує процеси фінансування та робить їх прогнозованими:

Після реєстрації базового проспекту реєстрація наступних серій триває до 7 робочих днів. Для звітів достатньо надати посилання на сайт громади, а не подавати паперові копії. Інвестори отримують стислий опис ризиків та умов обсягом до 15 сторінок зрозумілою мовою. Загальний обсяг запозичень жорстко обмежений річним лімітом, погодженим із Міністерством фінансів.

Наприклад, якщо мерія планує звести електропідстанцію або закупити енергоефективне обладнання, а бюджетних коштів на це не вистачає, вона може ухвалити рішення випустити облігації.

За старими правилами мерія змушена була щоразу проходити повний цикл реєстрації для кожного окремого проєкту. Оновлений порядок дозволяє один раз оформити базовий документ. Коли місту знову будуть потрібні кошти на черговий інфраструктурний об'єкт, випускатимуть нову серію облігацій без зайвих перешкод.

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