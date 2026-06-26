НКЦПФР змінила порядок погодження керівників брокерів, бірж і керуючих компаній

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Нові вимоги стосуються керівників, членів органів управління, внутрішніх аудиторів, комплаєнс- та ризик-менеджерів, а також відповідальних за фінансовий моніторинг у брокерів, бірж, керуючих компаній, депозитаріїв та інших учасників товарних ринків — окрім банків.

Окремо прописані правила для тих, хто тимчасово виконує обов'язки.

Як проходитиме перевірка

Тестування проводитиме незалежний Центр на базі Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

Тест складається з чотирьох розділів:

Базові знання з економіки та фінансів Етичні норми діяльності на ринках капіталу Спеціальне законодавство Практичні вміння та навички

Тих, хто успішно склав тест, Комісія може додатково запросити на співбесіду. На інтерв'ю оцінюватимуть практичний досвід, здатність виявляти ризики та ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях, а також обставини, що стосуються ділової репутації.

Контроль після погодження

Комісія також деталізувала підстави для вибіркового контролю вже погоджених працівників. Якщо виникнуть сумніви в доброчесності людини або її діловій репутації, погодження може бути скасоване.

Тобто проходження перевірки не є одноразовою формальністю, адже Комісія залишає за собою право переглянути рішення в будь-який момент, якщо з'являться підстави для сумнівів.

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