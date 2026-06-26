Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила правила перевірки профпридатності керівників і ключових фахівців професійних учасників ринків капіталу. Тепер кожен претендент має пройти обов'язкове тестування перед погодженням кандидатури.
НКЦПФР змінила порядок погодження керівників брокерів, бірж і керуючих компаній
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Нові вимоги стосуються керівників, членів органів управління, внутрішніх аудиторів, комплаєнс- та ризик-менеджерів, а також відповідальних за фінансовий моніторинг у брокерів, бірж, керуючих компаній, депозитаріїв та інших учасників товарних ринків — окрім банків.
Окремо прописані правила для тих, хто тимчасово виконує обов'язки.
Як проходитиме перевірка
Тестування проводитиме незалежний Центр на базі Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України.
Тест складається з чотирьох розділів:
- Базові знання з економіки та фінансів
- Етичні норми діяльності на ринках капіталу
- Спеціальне законодавство
- Практичні вміння та навички
Тих, хто успішно склав тест, Комісія може додатково запросити на співбесіду. На інтерв'ю оцінюватимуть практичний досвід, здатність виявляти ризики та ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях, а також обставини, що стосуються ділової репутації.
Контроль після погодження
Комісія також деталізувала підстави для вибіркового контролю вже погоджених працівників. Якщо виникнуть сумніви в доброчесності людини або її діловій репутації, погодження може бути скасоване.
Тобто проходження перевірки не є одноразовою формальністю, адже Комісія залишає за собою право переглянути рішення в будь-який момент, якщо з'являться підстави для сумнівів.
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