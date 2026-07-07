Мінекономіки: реальний ВВП зріс у квітні на 0,9% завдяки агросектору та роздрібній торгівлі

Після складного першого кварталу, коли ВВП скоротився на 0,5%, квітень дав позитивний сигнал. За оцінками Мінекономіки, реальний ВВП у квітні 2026 року зріс на 0,9% у річному вимірі. Завдяки цьому за підсумками чотирьох місяців динаміка покращилася до +0,2%. Про це у своєму телеграм-каналі написав економічний аналітик Дмитро Шевчишин.

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Економічна картина неоднорідна. Зростання забезпечують два сектори, решта досі в мінусах:

Плюс:

агросектор — сприятливі погодні умови, зростання врожайності та відновлення експортних обсягів

роздрібні продажі — оборот роздрібної торгівлі зріс на 11,6% у річному вимірі, що свідчить про відновлення споживчого попиту

Мінус:

промисловість — у мінусі виключно через проблеми в енергетиці: атаки на інфраструктуру обмежують виробничі потужності

будівництво — продовжує скорочуватися

транспорт — також у негативній зоні

Що з прогнозами на рік

Різні інституції по-різному оцінюють підсумковий результат 2026 року:

Кабмін очікує зростання на 1,6−2,4% залежно від сценарію. НБУ прогнозує 1,3%. МВФ — у діапазоні 1,0−1,6%, ЄБРР — 2,2%, Світовий банк — близько 1,2%. Найстриманіший прогноз у інвестгрупи ICU — 0,8%.

Спільний знаменник усіх прогнозів полягає в тому, що результат критично залежить від безпекової ситуації. Якщо інтенсивність бойових дій знизиться, то відновлення прискориться. Якщо ні, то навіть помірне зростання залишатиметься під питанням.

Квітнева статистика дає обережний привід для оптимізму, але структура зростання поки що крихка: два сектори витягують решту, а промисловість і будівництво, які формують основу довгострокового відновлення, досі в мінусах.

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