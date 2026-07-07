Мінекономіки: реальний ВВП зріс у квітні на 0,9% завдяки агросектору та роздрібній торгівлі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 липня 2026, 11:17

Мінекономіки: реальний ВВП зріс у квітні на 0,9% завдяки агросектору та роздрібній торгівлі

Після складного першого кварталу, коли ВВП скоротився на 0,5%, квітень дав позитивний сигнал. За оцінками Мінекономіки, реальний ВВП у квітні 2026 року зріс на 0,9% у річному вимірі. Завдяки цьому за підсумками чотирьох місяців динаміка покращилася до +0,2%. Про це у своєму телеграм-каналі написав економічний аналітик Дмитро Шевчишин.

Після складного першого кварталу, коли ВВП скоротився на 0,5%, квітень дав позитивний сигнал.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Економічна картина неоднорідна. Зростання забезпечують два сектори, решта досі в мінусах:

Плюс:

  • агросектор — сприятливі погодні умови, зростання врожайності та відновлення експортних обсягів
  • роздрібні продажі — оборот роздрібної торгівлі зріс на 11,6% у річному вимірі, що свідчить про відновлення споживчого попиту

Мінус:

  • промисловість — у мінусі виключно через проблеми в енергетиці: атаки на інфраструктуру обмежують виробничі потужності
  • будівництво — продовжує скорочуватися
  • транспорт — також у негативній зоні

Що з прогнозами на рік

Різні інституції по-різному оцінюють підсумковий результат 2026 року:

  1. Кабмін очікує зростання на 1,6−2,4% залежно від сценарію.
  2. НБУ прогнозує 1,3%.
  3. МВФ — у діапазоні 1,0−1,6%, ЄБРР — 2,2%,
  4. Світовий банк — близько 1,2%.
  5. Найстриманіший прогноз у інвестгрупи ICU — 0,8%.

Спільний знаменник усіх прогнозів полягає в тому, що результат критично залежить від безпекової ситуації. Якщо інтенсивність бойових дій знизиться, то відновлення прискориться. Якщо ні, то навіть помірне зростання залишатиметься під питанням.

Квітнева статистика дає обережний привід для оптимізму, але структура зростання поки що крихка: два сектори витягують решту, а промисловість і будівництво, які формують основу довгострокового відновлення, досі в мінусах.

Читайте також:Держстат погіршив оцінку падіння ВВП України у першому кварталі 2026 року

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами