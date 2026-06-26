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26 червня 2026, 19:30

Гетьманців розповів, коли будуть прийняті законопроекти про реєстр дропів та реєстр банківських рахунків

У нещодавньому інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому боротьба з «дропами» досі залишається на рівні меморандумів і чому Рада не поспішає давати банкам необхідну законодавчу базу.

У нещодавньому інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому боротьба з «дропами» досі залишається на рівні меморандумів і чому Рада не поспішає давати банкам необхідну законодавчу базу.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниБанківська система України опинилася у заручниках власної обережності.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Банківська система України опинилася у заручниках власної обережності. Проблема «дропів», тобто людей, які за винагороду передають доступ до своїх рахунків шахраям для відмивання коштів, набула таких масштабів, що банки почали масово блокувати рахунки.

Але чому фінустанови обирають радикальні методи замість точкової боротьби?

Все впирається у фінансові ризики. За порушення правил фінмоніторингу банкам загрожують космічні штрафи — до 135 млн грн. У таких умовах будь-який сумнівний транш для фінустанови перетворюється на міну сповільненої дії.

Данило Гетманцев відверто визнає: банки зараз перебувають у пастці. Вони прагнуть не просто декларативних меморандумів, а чітких законодавчих рамок чи постанов НБУ, які б стали «інструкцією на всі випадки життя».

«Взаємовідносини з Національним банком, його правозастосування є непередбачуваними. Тобто якщо б я розумів, що вчиняю от такі дії в такому-то алгоритмі і до мене ніхто не прийде і нічого не донарахує, бо я зможу довести це, ніяких питань би не було. А якщо непередбачуваність, то мені краще, безперечно, мати інструкцію на всі випадки „кроку праворуч-ліворуч“ або взагалі не мати відносини з цим клієнтом та нічим не ризикувати.», — зазначає Гетманцев.

Реєстр дропів: залізна логіка проти політичної волі

Здавалося б, рішення очевидне — створити державний реєстр «дропів», де фінустанови могли б миттєво перевіряти підозрілих осіб. Відповідний законопроєкт уже розроблено, і податковий комітет його повністю підтримує. Він технічно готовий до голосування, але, як визнає Данило Гетманцев, «політичного потенціалу» в залі Верховної Ради для нього наразі взагалі немає.

Фактично, ініціатива опинилася в «залі очікування». Поки депутати не знаходять консенсусу, для пересічних українців ситуація залишається незмінною: жорсткі блокування рахунків триватимуть, бо банки й надалі перестраховуватимуться.

Без працюючих законів фінустанови продовжуватимуть діяти за принципом максимальної безпеки, навіть якщо це йде врозріз з інтересами сумлінних клієнтів.

Читайте також: У Приваті розповіли про наслідки створення реєстру дропов

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
26 червня 2026, 20:05
#
В  *** иди ***
+
0
Евгений Петров
Евгений Петров
26 червня 2026, 20:07
#
Скольких людей вы уже уничтожили

но никто не вечен ©
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