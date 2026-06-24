Зарплати, оклади та прожитковий мінімум: до чого готуватися українцям до 2029 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 червня 2026, 8:05

Зарплати, оклади та прожитковий мінімум: до чого готуватися українцям до 2029 року

Уряд нарешті відкрив карти щодо майбутніх доходів українців. Бюджетна декларація на 2027−2029 роки демонструє, як змінюватимуться цифри у платіжках та розрахункових листах. Кабмін намітив доволі чітку траєкторію зростання, яка має адаптувати соціальні стандарти до реалій інфляції.

Уряд нарешті відкрив карти щодо майбутніх доходів українців.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Якщо вірити урядовому плану, мінімальна зарплата впевнено рухатиметься вгору:

  • з 1 січня 2027 року вона становитиме 9 546 грн;
  • з 1 січня 2028 підросте до 10 377 грн;
  • з 1 січня 2029 року досягне позначки у 11 114 грн.

Аналогічну динаміку закладено і для окладів працівників бюджетної сфери: для тих, хто отримує зарплату за Єдиною тарифною сіткою, перший розряд зростатиме синхронно — від 3 819 грн у 2027 році до 4 446 грн у 2029-му.

Проте найцікавіше приховано між рядків. Влада нарешті зважилася на давно обіцяну реформу: оплату праці держслужбовців планують «відв'язати» від прожиткового мінімуму.

Це крок, якого роками вимагали економісти, адже нинішня прив’язка до штучно заниженого показника лише створювала ілюзію соціального захисту, натомість обмежуючи реальні доходи.

Сам прожитковий мінімум також переглянуть.

Сам прожитковий мінімум також переглянуть. З огляду на прогнозовану інфляцію, його планують індексувати:

  • з 1 січня 2027 року — 3 559 грн;

  • з 1 січня 2028 року — 3 876 грн;

  • з 1 січня 2029 року — 4 151 грн.

Але наведені цифри — лише орієнтири, засновані на нинішніх очікуваннях уряду. Чи стануть ці суми достатніми — питання відкрите, адже все залежатиме від темпів реального здорожчання життя, які часто випереджають найоптимістичніші прогнози чиновників.

Втім, наявністьцієї дорожньої карти не дає жодних гарантій хоча б відносного добробуту. Якщо інфляція прискориться, закладені темпи підвищення зарплат можуть просто нівелюватися, так і не встигнувши за зростанням цін. У такому разі ці плани залишаться лише паперовими розрахунками, а реальна купівельна спроможність українців ризикує знизитися ще більше.

Читайте також: Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки: документ передбачає два сценарії розвитку

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає artem890047 и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами