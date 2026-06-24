Зарплати, оклади та прожитковий мінімум: до чого готуватися українцям до 2029 року

Уряд нарешті відкрив карти щодо майбутніх доходів українців. Бюджетна декларація на 2027−2029 роки демонструє, як змінюватимуться цифри у платіжках та розрахункових листах. Кабмін намітив доволі чітку траєкторію зростання, яка має адаптувати соціальні стандарти до реалій інфляції.

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Якщо вірити урядовому плану, мінімальна зарплата впевнено рухатиметься вгору:

з 1 січня 2027 року вона становитиме 9 546 грн;

з 1 січня 2028 підросте до 10 377 грн;

з 1 січня 2029 року досягне позначки у 11 114 грн.

Аналогічну динаміку закладено і для окладів працівників бюджетної сфери: для тих, хто отримує зарплату за Єдиною тарифною сіткою, перший розряд зростатиме синхронно — від 3 819 грн у 2027 році до 4 446 грн у 2029-му.

Проте найцікавіше приховано між рядків. Влада нарешті зважилася на давно обіцяну реформу: оплату праці держслужбовців планують «відв'язати» від прожиткового мінімуму.

Це крок, якого роками вимагали економісти, адже нинішня прив’язка до штучно заниженого показника лише створювала ілюзію соціального захисту, натомість обмежуючи реальні доходи.

Сам прожитковий мінімум також переглянуть.

Сам прожитковий мінімум також переглянуть. З огляду на прогнозовану інфляцію, його планують індексувати:

з 1 січня 2027 року — 3 559 грн;

з 1 січня 2028 року — 3 876 грн;

з 1 січня 2029 року — 4 151 грн.

Але наведені цифри — лише орієнтири, засновані на нинішніх очікуваннях уряду. Чи стануть ці суми достатніми — питання відкрите, адже все залежатиме від темпів реального здорожчання життя, які часто випереджають найоптимістичніші прогнози чиновників.

Втім, наявністьцієї дорожньої карти не дає жодних гарантій хоча б відносного добробуту. Якщо інфляція прискориться, закладені темпи підвищення зарплат можуть просто нівелюватися, так і не встигнувши за зростанням цін. У такому разі ці плани залишаться лише паперовими розрахунками, а реальна купівельна спроможність українців ризикує знизитися ще більше.

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