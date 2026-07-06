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6 липня 2026, 18:16

Арештоване майно реалізовуватимуть без участі колишніх власників

Як повідомив сайт Liga Zakon, Кабінет Міністрів України затвердив оновлений Порядок реалізації арештованих активів (постанова № 846), який змінює підхід до управління майном у кримінальних провадженнях. Головна мета — перевести продаж будь-яких активів, чи то нерухомості в Україні, чи майна за кордоном, виключно у площину прозорих електронних аукціонів.

Як повідомив сайт Liga Zakon, Кабінет Міністрів України затвердив оновлений Порядок реалізації арештованих активів (постанова № 846), який змінює підхід до управління майном у кримінальних провадженнях.

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Це рішення має остаточно розв'язати проблему «заморожених» активів, які роками втрачали в ціні, чекаючи на реалізацію.

Прозорі торги та «голландська» модель

Нова процедура, яку запроваджує Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), базується на принципах максимальної конкуренції. Торги тепер проводитимуться через електронну систему, що унеможливлює кулуарні домовленості. Окрім стандартних торгів на підвищення ціни, запроваджується механізм «голландського» аукціону. Якщо актив не вдається продати за стартовою ціною, система автоматично знижуватиме її до того рівня, поки не з’явиться реальний покупець.

Такий підхід дозволяє державі швидше повертати кошти в обіг та уникати ситуацій, коли майно роками стоїть без догляду, перетворюючись на сміття.

Крім того, АРМА тепер не лише організовує процес, а й несе повну відповідальність за верифікацію учасників.

«Фільтри» для покупців та блокування підставних осіб

Одним із найважливіших нововведень є жорстка система перевірки покупців. Законодавці врахували попередній досвід, коли колишні власники повертали собі активи через підставних осіб або довірені компанії. Тепер перелік обмежень для учасників торгів є вичерпним і безкомпромісним.

АРМА зобов’язана проводити ретельний моніторинг кожного переможця, щоб не допустити фіктивних угод.

До торгів не допускаються такі категорії осіб:

  1. Громадяни або юридичні особи, пов’язані з державою-агресором чи підсанкційними суб'єктами.
  2. Колишні власники арештованого майна, а також їхні близькі родичі.
  3. Особи, які протягом останніх п’яти років мали з власником трудові або цивільно-правові відносини (що виключає участь будь-якого «менеджменту» чи «технічного персоналу»).
  4. Посадові особи, які прямо чи опосередковано брали участь у процесі арешту або оцінки цього майна.

Ці фільтри діють як запобіжник, що змушує власників арештованих активів остаточно попрощатися з майном, яке стало об'єктом кримінального розслідування.

У поєднанні з конкурентними аукціонами, це створює прозорий ринок, де майно отримує нового ефективного власника, а держава — гарантовані надходження до бюджету, мінімізуючи при цьому будь-які корупційні ризики.

Читайте також: В Україні вперше арештовану криптовалюуту передали державі: АРМА отримало 372 мільйони гривень

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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