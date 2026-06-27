АРМА вперше отримало в управління арештовану криптовалюту на 372 мільйони гривень

В Україні вперше зафіксовано прецедент фактичної передачі арештованих цифрових активів в управління державі. У суботу, 27 червня, на спеціальний криптогаманець Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) було перераховано понад 8,3 млн USDT, що в еквіваленті становить понад 372 млн грн. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

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Йдеться про цифрові активи, що перебували на криптогаманцях, підконтрольних члену міжнародного хакерського угруповання.

Кібератаки на мільйони

За даними слідства, учасники злочинної групи спеціалізувалися на кібератаках. Вони зламували системи громадян та компаній у країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, а згодом вимагали за неї викуп.

Отримані гроші зловмисники легалізовували в Україні. Схему відмивання коштів було побудовано через придбання нерухомості, земельних ділянок, автомобілів та іншого дорогого майна. Загальна сума збитків, завданих діяльністю цього угруповання по всьому світу, орієнтовно перевищує $100 млн.

Арешти

У межах розслідування затримано чотирьох учасників, зокрема організатора. Усі вони перебувають під вартою.

Загалом у фігурантів справи заарештували активи на суму понад $11,1 млн, до яких увійшли:

житлові будинки та квартири;

автомобілі;

$1 млн готівкою;

віртуальні активи в еквіваленті понад $8,3 млн, які й переказали на баланс АРМА.

«Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України», — резюмував генеральний прокурор.