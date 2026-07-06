Оформлюйте автоцивілку від «ARX» та беріть участь у розіграші 30 000 грн на пальне!

Finance.ua спільно зі страховою компанією « ARX » запускають акцію для водіїв.

З 6 липня по 6 серпня оформлюйте автоцивілку від «ARX» та автоматично беріть участь у розіграші 15 сертифікатів WOG номіналом 2 000 грн кожен.

Переможців буде визначено 7 серпня за допомогою сервісу Random.org шляхом випадкового вибору серед усіх учасників акції.

Результати розіграшу буде опубліковано в Telegram-каналі Finance.ua — онлайн-страхування.

Детальні умови акції доступні за посиланням.

👉 Оформити поліс