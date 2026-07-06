Finance.ua спільно зі страховою компанією «ARX» запускають акцію для водіїв.
6 липня 2026, 17:44
Оформлюйте автоцивілку від «ARX» та беріть участь у розіграші 30 000 грн на пальне!
З 6 липня по 6 серпня оформлюйте автоцивілку від «ARX» та автоматично беріть участь у розіграші 15 сертифікатів WOG номіналом 2 000 грн кожен.
Переможців буде визначено 7 серпня за допомогою сервісу Random.org шляхом випадкового вибору серед усіх учасників акції.
Результати розіграшу буде опубліковано в Telegram-каналі Finance.ua — онлайн-страхування.
Детальні умови акції доступні за посиланням.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі