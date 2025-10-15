«Земельний банк»: аграрії сплатили понад мільярд гривень за користування держугіддями

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 жовтня 2025, 15:58

«Земельний банк»: аграрії сплатили понад мільярд гривень за користування держугіддями

За рік діяльності проєкту «Земельний банк» аграрії сплатили 1,19 млрд гривень з урахуванням ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями. Через відкриті онлайн-аукціони у системі «Прозорро.Продажі» у законне користування передано 62 194 гектарів, що раніше перебували в тіні, йдеться у повідомленні Банку.

За рік діяльності проєкту «Земельний банк» аграрії сплатили 1,19 млрд гривень з урахуванням ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

З 1 жовтня 2024 року на торги було виставлено 73,8 тис. гектарів державних сільськогосподарських земель у 19 регіонах України.

За цей час укладено 927 угод, які стали результатом відкритої та конкурентної боротьби за право користування державною землею.

Високий інтерес учасників та конкуренція на торгах — 5 учасників на лот — сприяли формуванню ринкової ціни: сьогодні середня ставка суборенди становить 19,1 тис. грн за гектар на рік з ПДВ.

«Найбільші надходження за користування державними землями забезпечили аграрії Харківщини — 238 млн грн з ПДВ. Попри складні умови прифронтового регіону, місцеві господарства продовжують працювати і розвивати свій бізнес. Стабільно високий попит на держземлі серед малого та середнього агробізнесу ми спостерігаємо в усіх 19 областях, де працює „Земельний банк“. Це підтверджує ефективність прозорого механізму, який дає кожному чесний доступ до земельних ресурсів, що раніше простоювали або потрапляли в тінь», — зазначив Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк».

Загалом за рік торгів надійшло 4539 пропозицій від учасників. 91,3% переможців аукціонів «Земельного банку» — представники малого та середнього агробізнесу, що свідчить про довіру і рівний доступ до державної землі для фермерів та агропідприємців з усієї країни.

Де найдорожче коштує гектар

Найвищу середню вартість за гектар (з ПДВ) державної землі зафіксовано у Львівській області — 54 890 грн/га, а також в Івано-Франківській області — 46 792 грн/га.

Зокрема, найвищу ставку суборендної плати встановлено на Львівщині — місцеве фермерське господарство сплачує 71 832 гривень за гектар державної землі (з ПДВ) на рік за ділянку площею 45,1 гектар.

Разом з цим, найнижча середня ціна спостерігається на Закарпатті — 5115 грн/га з ПДВ, де також найменша конкуренція — у середньому двоє учасників на лот.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами