«Земельний банк»: аграрії сплатили понад мільярд гривень за користування держугіддями

За рік діяльності проєкту « Земельний банк » аграрії сплатили 1,19 млрд гривень з урахуванням ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями. Через відкриті онлайн-аукціони у системі «Прозорро.Продажі» у законне користування передано 62 194 гектарів, що раніше перебували в тіні, йдеться у повідомленні Банку.

Деталі

З 1 жовтня 2024 року на торги було виставлено 73,8 тис. гектарів державних сільськогосподарських земель у 19 регіонах України.

За цей час укладено 927 угод, які стали результатом відкритої та конкурентної боротьби за право користування державною землею.

Високий інтерес учасників та конкуренція на торгах — 5 учасників на лот — сприяли формуванню ринкової ціни: сьогодні середня ставка суборенди становить 19,1 тис. грн за гектар на рік з ПДВ.

«Найбільші надходження за користування державними землями забезпечили аграрії Харківщини — 238 млн грн з ПДВ. Попри складні умови прифронтового регіону, місцеві господарства продовжують працювати і розвивати свій бізнес. Стабільно високий попит на держземлі серед малого та середнього агробізнесу ми спостерігаємо в усіх 19 областях, де працює „Земельний банк“. Це підтверджує ефективність прозорого механізму, який дає кожному чесний доступ до земельних ресурсів, що раніше простоювали або потрапляли в тінь», — зазначив Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк».

Загалом за рік торгів надійшло 4539 пропозицій від учасників. 91,3% переможців аукціонів «Земельного банку» — представники малого та середнього агробізнесу, що свідчить про довіру і рівний доступ до державної землі для фермерів та агропідприємців з усієї країни.

Де найдорожче коштує гектар

Найвищу середню вартість за гектар (з ПДВ) державної землі зафіксовано у Львівській області — 54 890 грн/га, а також в Івано-Франківській області — 46 792 грн/га.

Зокрема, найвищу ставку суборендної плати встановлено на Львівщині — місцеве фермерське господарство сплачує 71 832 гривень за гектар державної землі (з ПДВ) на рік за ділянку площею 45,1 гектар.

Разом з цим, найнижча середня ціна спостерігається на Закарпатті — 5115 грн/га з ПДВ, де також найменша конкуренція — у середньому двоє учасників на лот.