easyJet можуть викупити та вивести з біржі: що відомо про угоду на $7,3 млрд

Британський лоукостер easyJet принципово погодився на покращену пропозицію американської інвестиційної компанії Castlelake щодо поглинання. Потенційна угода оцінює авіакомпанію у £5,5 млрд, або близько $7,34 млрд. Про це пише Reuters.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Нова пропозиція передбачає викуп акцій easyJet за £6,90 за штуку. Це на 73% вище за ціну закриття 29 травня, коли Castlelake вперше повідомила про інтерес до компанії.

Рада директорів easyJet заявила, що готова рекомендувати угоду акціонерам, якщо Castlelake подасть тверду пропозицію до 3 серпня 2026 року. У разі завершення угоди авіакомпанія може перейти у приватну власність.

Читайте також: Збитки EasyJet знизилися за I квартал

Переговори після кількох відмов

До фінальної пропозиції Castlelake кілька разів підвищувала оцінку easyJet. У червні авіакомпанія відхилила попередню покращену заявку на £4,93 млрд, або £6,50 за акцію, але надала інвестору обмежений доступ до комерційних даних. Це вказувало, що рада директорів готова продовжити переговори за умови вищої ціни.

Офіційна сторінка easyJet для інвесторів щодо можливої пропозиції Castlelake містить корпоративні повідомлення компанії та інвестора, зокрема заяви за червень. У документах easyJet раніше підтверджувала отримання пропозицій та реакцію ради директорів на них.

Окреме питання — регуляторні вимоги ЄС щодо контролю над авіакомпаніями. За даними Reuters, Castlelake планує володіти 49% компанії-покупця, тоді як решта має перебувати під контролем двох громадян ЄС, серед яких колишній операційний директор easyJet Пітер Беллью. Це має допомогти угоді відповідати європейським правилам власності в авіації.

Чому easyJet стала ціллю

easyJet працює у 38 країнах і має флот із 355 літаків. Компанія залишається одним із найбільших європейських лоукостерів, але останні роки працює в складному середовищі: авіаційний сектор тиснуть високі ціни на пальне, операційні витрати та геополітичні ризики.

Reuters зазначає, що easyJet повільно відновлювалася після пандемії, хоча сильними сторонами компанії залишаються пакетні тури easyJet holidays та ефективний флот Airbus. Потенційне поглинання може стати однією з найпомітніших угод у європейській авіації за останні роки.

Для Castlelake інтерес до easyJet логічний. Компанія спеціалізується на інвестиціях в активи, зокрема в авіаційний сектор, лізинг літаків і фінансування, пов’язане з транспортом. Приватний статус може дати easyJet більше простору для реструктуризації, оновлення флоту та роботи без постійного тиску публічного ринку.

Угода ще не завершена

Попри принципову згоду easyJet, це ще не фінальна угода. Castlelake має подати формальну пропозицію до 3 серпня. Після цього питання перейде до акціонерів, регуляторів і потенційних перевірок щодо структури власності.

Засновник easyJet Стеліос Хаджі-Іоанну залишається найбільшим акціонером компанії. Його позиція може мати значення для перебігу угоди, хоча Reuters зазначає, що на момент публікації він не коментував, чи підтримуватиме пропозицію.

Як раніше писав «Мінфін», авіаційний сектор у Європі залишається вразливим до цін на пальне, ставок фінансування та геополітичних ризиків. Для інвесторів угода easyJet і Castlelake буде тестом: чи готовий приватний капітал активно викуповувати авіакомпанії на тлі нестабільного попиту, дорогого пального і жорстких регуляторних вимог.