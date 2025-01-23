Збитки EasyJet знизилися за I квартал

Показники EasyJet за перший звітний період стали значно кращими завдяки великому попиту в період свят та скороченню витрат. Операційні збитки авіаперевізника за 3 місяці, що завершилися разом із груднем 2024-го, досягли £61 мільйона, скоротившись на 52% річних. Число пасажирів фірми збільшилося на 7% рік до року, до 21,2 мільйона. Показник доступних пасажиро-кілометрів водночас піднявся на 11%, відбиваючи зусилля щодо нарощування можливостей та оптимізації, інформують аналітики LBLV .

Коефіцієнт навантаження компанії коливався в межах 88%, що говорить про великий попит у сезон свят. Однією з причин зниження збитків стало скорочення витрат на пальне. Ціна палива на доступний пасажиро-кілометр скоротилася на 13% річних. CASK зберегло стабільність, вказуючи на ефективність управління витратами в інших галузях.

EasyJet все ще має намір досягти річної мети

EasyJet Holidays, що є елементом стратегії фірми з диверсифікації, за 3 місяці забезпечив £43 мільйона прибутку (зростання на £12 мільйонів рік до року). Фірма чекає, що 2025-го фінроку її пропускна здатність зросте на 8%. Вона розраховує на збереження великого попиту на рейси та святкові пакети, як передають у lblv.com.

За словами CEO EasyJet Кентона Джарвіса, попит на рейси та тури фірми зберігається: бронювання придбали вже понад мільйон клієнтів. При цьому особливо популярними є нові напрямки авіаперевізника, як от Каїр і Туніс. Фірма стверджує, що її поточні показники вписуються в загальну мету, що передбачає вихід на більш ніж £1 мільярд доподаткового прибутку на рік. Цієї мети планують досягти за допомогою безперервного підвищення пропускної спроможності та економії витрат.

Яна Баріна, фінансовий аналітик LBLV