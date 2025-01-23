Збитки EasyJet знизилися за I квартал

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 січня 2025, 15:30

Збитки EasyJet знизилися за I квартал

Показники EasyJet за перший звітний період стали значно кращими завдяки великому попиту в період свят та скороченню витрат. Операційні збитки авіаперевізника за 3 місяці, що завершилися разом із груднем 2024-го, досягли £61 мільйона, скоротившись на 52% річних. Число пасажирів фірми збільшилося на 7% рік до року, до 21,2 мільйона. Показник доступних пасажиро-кілометрів водночас піднявся на 11%, відбиваючи зусилля щодо нарощування можливостей та оптимізації, інформують аналітики LBLV.

easyJet to become the world's first major airline to operate net-

Коефіцієнт навантаження компанії коливався в межах 88%, що говорить про великий попит у сезон свят. Однією з причин зниження збитків стало скорочення витрат на пальне. Ціна палива на доступний пасажиро-кілометр скоротилася на 13% річних. CASK зберегло стабільність, вказуючи на ефективність управління витратами в інших галузях.

EasyJet все ще має намір досягти річної мети

EasyJet Holidays, що є елементом стратегії фірми з диверсифікації, за 3 місяці забезпечив £43 мільйона прибутку (зростання на £12 мільйонів рік до року). Фірма чекає, що 2025-го фінроку її пропускна здатність зросте на 8%. Вона розраховує на збереження великого попиту на рейси та святкові пакети, як передають у lblv.com.

За словами CEO EasyJet Кентона Джарвіса, попит на рейси та тури фірми зберігається: бронювання придбали вже понад мільйон клієнтів. При цьому особливо популярними є нові напрямки авіаперевізника, як от Каїр і Туніс. Фірма стверджує, що її поточні показники вписуються в загальну мету, що передбачає вихід на більш ніж £1 мільярд доподаткового прибутку на рік. Цієї мети планують досягти за допомогою безперервного підвищення пропускної спроможності та економії витрат.

Яна Баріна, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами