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6 липня 2026, 9:32

Україна затвердила професійний стандарт для діагностів електромобілів

Україна вперше затвердила державний професійний стандарт для фахівців із діагностики та налаштування електронного обладнання автомобілів. Про це офіційно повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

Україна вперше затвердила державний професійний стандарт для фахівців із діагностики та налаштування електронного обладнання автомобілів.

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Поштовхом стало те, що за останні п'ять років в Україну ввезли понад 200 тисяч електромобілів, але офіційної професії механіка електротранспорту досі не існувало.

Що це означає на практиці

Раніше будь-хто міг назватися автодіагностом і братися за ремонт, але без жодних підтверджених знань і навичок.

Тепер є чіткий перелік того, що фахівець зобов'язаний вміти:

  • працювати з технічною документацією і проводити діагностику;
  • самостійно програмувати електронні блоки управління;
  • обслуговувати гібриди та електромобілі;
  • використовувати міжнародні протоколи OBD-II, CAN і J1939.

Стандарт розробило Мінрозвитку разом із галузевими експертами. Нова спеціальність отримала код професії 7241 у Реєстрі кваліфікацій.

Тепер роботодавці мають зрозумілі критерії оцінки фахівців, майстри можуть офіційно підтвердити кваліфікацію сертифікатом, а навчальні заклади отримали основу для сучасних навчальних програм.

Але головне, що власники автомобілів нарешті можуть перевірити, чи має майстер підтверджену кваліфікацію, перш ніж довірити йому машину. Особливо актуально це для власників електромобілів і гібридів: їхнє обслуговування вимагає специфічних знань про системи, які звичайний автомеханік просто не має.

Читайте також: Які електромобілі обирають українці

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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