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6 липня 2026, 8:26

Номер авто можна вибрати онлайн: як замовити бажану комбінацію цифр

Власники транспортних засобів можуть онлайн обрати новий номерний знак із бажаною комбінацією цифр під час оформлення послуги «Відновлення та обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу» в Кабінеті водія, йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.

Власники транспортних засобів можуть онлайн обрати новий номерний знак із бажаною комбінацією цифр під час оформлення послуги «Відновлення та обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу» в Кабінеті водія, йдеться у повідомленні Головного сервісного центру МВС.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПереваги сервісуСервіс дозволяє не лише замовити нове свідоцтво про реєстрацію у разі втрати, пошкодження або необхідності заміни документа, а й за потреби змінити номерний знак.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Переваги сервісу

Сервіс дозволяє не лише замовити нове свідоцтво про реєстрацію у разі втрати, пошкодження або необхідності заміни документа, а й за потреби змінити номерний знак. Зокрема, можна обрати платну комбінацію цифр із переліку доступних.

Головний сервісний центр МВС раніше пояснював, що послуга відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу онлайн доступна фізичним особам для всіх типів транспортних засобів через застосунок Дія та Кабінет водія.

Як обрати номер онлайн

Щоб скористатися послугою, власнику авто потрібно авторизуватися в Кабінеті водія за допомогою ID.GOV.UA або Дія.Підпису.

Після цього необхідно обрати послугу «Відновлення та обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу» і під час оформлення заявки вказати заміну номерного знака.

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Далі система покаже перелік доступних комбінацій. Власник транспортного засобу може обрати бажаний номерний знак і завершити оформлення послуги.

Доступні номерні знаки відображаються в режимі реального часу. Це дозволяє одразу перевірити, чи є потрібна комбінація цифр. Окремо на сайті ГСЦ МВС працює сервіс перевірки доступних номерних знаків для авто, де можна обрати область, сервісний центр, тип транспорту та бажану комбінацію.

Скільки це коштує

Вартість номерного знака залежить від обраної комбінації цифр і категорії транспортного засобу. Для визначених платних комбінацій вона становить від 4800 до 96 000 грн.

Окрім вартості самого номерного знака з бажаною комбінацією, власник авто також сплачує адміністративну послугу, бланк нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та вартість номерного знака як металевої спецпродукції.

Послуга доступна у випадках втрати свідоцтва про реєстрацію, пошкодження документа, заміни номерних знаків та в інших ситуаціях, коли законодавство передбачає видачу нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Перед підтвердженням заявки варто уважно перевірити обрану комбінацію номера та персональні дані. Після опрацювання звернення власник транспортного засобу отримає нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки відповідно до оформленої послуги.

Держсервіси для водіїв

МВС поступово переводить частину послуг для автовласників в онлайн. У Кабінеті водія вже доступні сервіси, пов’язані з посвідченням водія, номерними знаками, штрафами, автоцивілкою та перевіркою транспортних засобів.

Окремо працюють онлайн-послуги бронювання та зберігання номерних знаків. Для цього також потрібно авторизуватися в Кабінеті водія, обрати відповідну операцію та оплатити послугу онлайн.

Для автовласників це скорочує кількість візитів до сервісних центрів МВС і дає змогу заздалегідь перевірити доступні комбінації. Водночас фінальне оформлення залежить від коректності даних у заявці, оплати та наявності обраного номерного знака на момент подання запиту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
6 липня 2026, 10:03
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