Інтерес польського бізнесу до України зростає: що планують компанії

Незважаючи на недавнє загострення дипломатичних відносин між Києвом та Варшавою, польський бізнес активізує плани щодо розширення діяльності в Україні. Про це заявила заступник генерального директора польського державного Банку національного розвитку (BGK) Марта Постула, пише Bloomberg .

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Попит зростає

За її словами, останніми місяцями значно зріс попит з боку польських компаній на фінансування великих інфраструктурних та енергетичних проектів в Україні.

«Підприємці знову звертаються до нас, і зараз портфель потенційних проектів став навіть більшим. Це означає, що вони вже вивчили ринок, найчастіше мають українських партнерів і добре обізнані з енергетичними та інфраструктурними проектами», — зазначила Постула.

Польські компанії розраховують взяти участь у повоєнному відновленні України, яке Світовий банк оцінює у $524 млрд. BGK підтримує цей процес, надаючи бізнесу пільгове кредитування, інструменти торговельного фінансування та залучаючи кошти Європейського флагманського фонду відновлення України.

Якщо минулого року консультаційний центр BGK зібрав попередні заявки на проекти загальною вартістю 500−600 млн злотих ($134−161 млн), то після отримання від Європейської комісії фінансової гарантії на €195 млн. компанії вже подають конкретні інвестиційні пропозиції.

Постула очікує, що найближчим часом буде укладено перші угоди щодо фінансування енергетичних проектів, зокрема щодо будівництва біогазових комплексів.

У той же час польські будівельні компанії Budimex, Polimex-Mostostal та AMW Sinevia вже домовилися про співпрацю щодо реалізації інфраструктурних проектів в Україні. Аналогічні угоди у сфері енергетики уклали PGE, Tauron Polska Energia, Enea та Energa.

Крім того, державний енергетичний концерн Orlen розширює співпрацю з «Нафтогазом», а страхова компанія PZU придбала український підрозділ MetLife — одного з лідерів ринку страхування життя в Україні.