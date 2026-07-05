Німеччина посилює правила: заявок на притулок значно поменшало

Кількість прохачів притулку у Німеччині за перші шість місяців 2026 року суттєво знизилася порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це із посиланням на дані федерального Міністерства внутрішніх справ ФРН пише DW.

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Чому скоротилася кількість прохачів притулку?

Як повідомило міністерство, у перші півроку 2026-го 39646 осіб вперше звернулися за наданням статусу біженця в Німеччині.

За перші шість місяців минулого року федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) ухвалило 61 336 таких заяв.

За аналогічний період у 2024 році влада країни отримала близько 121 000 таких прохань.

Прохачі притулку прибували переважно з Афганістану, Сирії, Туреччини та Сомалі.

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ЄС дозволив депортувати біженців до третіх країн

У середині червня 2026 року в ЄС набули чинності нові правила щодо надання притулку. Вони запроваджують обов'язкову перевірку підстав для надання такого статусу на зовнішніх кордонах Євросоюзу та швидшу систему депортацій людей, які не мають права на міжнародний захист.

В останні місяці держави-члени ЄС також погодили додаткові, суворіші правила для претендентів на притулок. Зокрема, вони передбачають можливість депортувати мігрантів та біженців до третіх країн.