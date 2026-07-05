Земля в Україні подорожчала більш ніж удвічі: що показали п’ять років ринку

В Україні за п’ять років після відкриття ринку землі уклали понад 500 тис. угод купівлі-продажу сільськогосподарських ділянок. Загальна площа проданої землі становила близько 1,15 млн га. Про це повідомляє KSE Агроцентр.

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Як змінилися ціни

Середньозважена номінальна ціна гектара збільшилася з близько 30 тис. грн/га на початку роботи ринку до 65,8 тис. грн/га у середині 2026 року. З урахуванням інфляції ціна зросла приблизно на 25% — до 37,4 тис. грн/га у цінах 2021 року. Це відповідає середньому реальному зростанню на 4,6% на рік.

Середня ціна гектара за весь період роботи ринку становила 66,4 тис. грн/га, а у 2026 році — 87,9 тис. грн/га. Середній розмір земельної ділянки в одній угоді — 2,32 га.

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Регіональна структура ринку залишається нерівномірною. Найбільші площі землі в обігу — у Полтавській (107,6 тис. га), Дніпропетровській (94,8 тис. га) та Харківській (89,4 тис. га) областях. Разом на них припадає майже третина всієї проданої сільськогосподарської землі.

Де найвищі ціни

Найвищі середні ціни — в Івано-Франківській (139,0 тис. грн/га), Львівській (123,4 тис. грн/га) та Київській (107,1 тис. грн/га) областях. Найнижчі — у Херсонській (30,5 тис. грн/га), Донецькій та Запорізькій областях (по 37,0 тис. грн/га).

Основний обіг поступово концентрується навколо земель для товарного сільськогосподарського виробництва. Вони становлять 57,2% усіх угод, але 73,3% проданої площі. У 2026 році їхня частка зросла до 60,2% угод і 77,1% площі.

Із використанням аукціонів уже передано в оренду 237,3 тис. га сільськогосподарських земель, проведено 21,1 тис. успішних аукціонів.

Середня ціна оренди за результатами успішних аукціонів становить 9,1 тис. грн/га, а фінальна ставка майже вчетверо перевищує стартову ціну оренди.

Середня переможна ціна оренди державних і комунальних земель зросла з 6,5−7,0 тис. грн/га наприкінці 2022 року до 12,3 тис. грн/га у травні 2026 року. У доларовому еквіваленті вона переважно трималася в межах $200−270/га, а наприкінці аналізованого періоду становила близько $274/га.

Оренда землі

Найдорожче державні та комунальні землі орендуються у Полтавській (15,8 тис. грн/га), Вінницькій (15,4 тис. грн/га), Тернопільській (13,8 тис. грн/га), Кіровоградській (13,0 тис. грн/га) та Київській (12,2 тис. грн/га) областях. Найнижчі ставки — у Закарпатській (4,1 тис. грн/га), Херсонській (4,3 тис. грн/га) та Донецькій (4,5 тис. грн/га).

На вартість оренди також впливають строк договору і розмір ділянки. Короткі договори до 6 років дають у середньому 4,7 тис. грн/га, 7-річні — 10,1 тис. грн/га, а 14-річні — 11,0 тис. грн/га.

Як раніше писав «Мінфін», відкриття ринку землі стало однією з найважливіших економічних реформ останніх років. Його подальший розвиток залежатиме від безпекової ситуації, доступу аграріїв до фінансування, роботи земельних аукціонів і готовності банків активніше приймати землю як заставу.