«Укренерго» на межі дефолту перед ЄБРР — член енергетичного комітету ВР

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 червня 2025, 8:53

«Укренерго» на межі дефолту перед ЄБРР — член енергетичного комітету ВР

Європейський банк реконструкції та розвитку наголосив на своєму праві зупинити вибірку кредитних коштів та вимагати дострокового погашення вже наданої позики, посилаючись на наказ Міненерго щодо змін до статуту. Про це повідомляє народний депутат, член енергетичного комітету Верховної Ради Максим Хлапук.

Європейський банк реконструкції та розвитку наголосив на своєму праві зупинити вибірку кредитних коштів та вимагати дострокового погашення вже наданої позики, посилаючись на наказ Міненерго щодо змін до статуту.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Ми посилаємося на… нездатність Компанії своєчасно повідомити Банк про будь-які пропозиції щодо зміни, зупинення або скасування будь-якого положення Статуту та ненадання Банку належної можливості прокоментувати таку пропозицію, перш ніж вживати будь-яких заходів щодо неї відповідно до своїх зобов'язань за Угодами Компанії.

Ми також зазначаємо право Банку, як це передбачено відповідними Кредитними угодами, зупиняти Вибірки коштів та надсилати необхідні повідомлення щодо дострокового погашення позик, якщо до Статуту було внесено зміни, зупинено, скасовано, відкликано або його дію було скасовано", — йдеться у повідомленні ЄБРР.

Статус «Укренерго» як незалежної компанії був попередньо узгоджений з міжнародними донорами, такими як ЄБРР.

Всі кредити ЄБРР, а також кредити інших міжнародних фінансових установ містять умови, які чітко зазначають, що статут компанії не може бути змінений без попереднього схвалення банків, які вже надали кредити.

«Така ситуація загрожує Укренерго не тільки втраті доступу до подальшого фінансування від ЄБРР в розмірі 141 млн євро (77 млн євро невибраного залишку кредиту та 64 млн євро очікуваного гранту), а й необхідності дострокової сплати вже отриманих коштів у сумі 533 млн євро», — сказав Хлапук.

Окрім цього, за інформацією Хлапука, під загрозою опинилась реструктуризація боргових зобовʼязань Укренерго перед власниками «зелених» облігацій сталого розвитку, під яку НЕК «Укренерго» планувала залучити 430 млн дол. США на міжнародних ринках капіталу під гарантію DFC.

За інформацією нардепа, DFC призупинили будь-які дії, повʼязані із реструктуризацією «зелених» облігацій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Анна Недогибченко и 41 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами