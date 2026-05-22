Кредит під заставу авто: як влаштований ринок і де вигідніше оформляти

Попри війну, в Україні зростає попит на споживче кредитування. За даними НБУ, кредитний портфель населення в гривні зростає другий рік поспіль: у 2024-му — на 40%, у 2025-му — на 34%. Попит на позикові кошти відновлюється стрімко, і заставне кредитування — один із найжвавіших сегментів цього тренду. Зокрема, кредити під заставу авто. Тут ключовий драйвер — онлайн-продукти: люди не хочуть витрачати тижні на черги й паперову тяганину, і хочуть отримати гроші сьогодні. Ринок адаптується під цей запит.

Механізм кредиту під заставу авто простий: автомобіль виступає забезпеченням позики, але залишається у власника — він продовжує ним користуватися весь термін кредиту. Гарантія для кредитора — не ваша зарплата, а реальний актив. Звідси — мінімум документів, швидке рішення і широкий доступ. Але умови суттєво відрізняються, залежно від того, до кого саме ви звертаєтесь.

Три гравці ринку

На ринку кредитування під заставу авто конкурують три категорії надавачів: банки, приватні особи та небанківські фінансові компанії. З останніх, як наочний приклад, ми розглянули Royal Standard Group (RSG) — фінансову компанію ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» із ліцензією НБУ від 2024 року.





Кожен із варіантів має свою логіку, переваги і ризики. Ось порівняльна таблиця, яка ілюструє їхні ключові відмінності.

Критерій Банки Фізичні особи RSG (ліценз. фінкомп.) Швидкість оформлення 5−15 робочих днів Від декількох годин 59 хвилин Документи Паспорт, ІПН, довідка про доходи та ін. За домовленістю Паспорт, ІПН, техпаспорт Довідка про доходи Обов'язкова Зазвичай, так Не потрібна Кредитна історія Лише позитивна Залежить від кредитора Будь-яка Ліцензія НБУ Так Ні Так Вартість оформлення Нотаріус + комісії банку Договірна Безкоштовно Страхування (КАСКО) Обов'язкове Немає Необов'язкове Онлайн-оформлення Частково/ні Ні Повністю дистанційно Максимальна сума онлайн Відсутня Відсутня До 2 000 000 грн

Банки: надійно, але повільно

Банківських продуктів під заставу авто на ринку небагато — не кожен банк готовий тримати у штаті фахівця з оцінки транспортних засобів. Наприклад, серед тих, хто такий продукт пропонує, — АТ «ЮНЕКС БАНК», АТ «Райффайзен Банк» та декілька інших установ. Умови схожі: фінансування до 80% від вартості авто, обов'язкова присутність нотаріуса — за рахунок клієнта. Також банки, зазвичай, вимагають позитивну кредитну історію, довідку про доходи та оформлення КАСКО. Термін розгляду заявки — від 5 до 15 робочих днів. Банківський варіант виправданий тоді, коли є час чекати і бездоганна фінансова репутація.

Фізичні особи: ризик без гарантій

Позики між приватними особами під заставу авто є менш поширеними і юридично менш безпечними. Такі кредитори не мають ліцензій, не підпадають під регуляторний нагляд і не зобов'язані використовувати стандартизовані договори. Умови залежать від особистих домовленостей, а не від закону. Непрозорі умови дострокового погашення, штрафи за будь-яке порушення графіка, можливість одностороннього перегляду ставки — все це реальні ризики для позичальника. Якщо виникне спір, захистити права у суді буде набагато складніше, ніж у випадку з ліцензованою установою.

Небанківські фінансові компанії: швидкість та захист споживача

Небанківські фінансові установи з ліцензією НБУ поєднують переваги двох попередніх варіантів: швидкість і доступність — без жертви правовим захистом. І цей сегмент зростає доволі активно. Один із лідерів — Royal Standard Group (ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС»): компанія з ліцензією НБУ, що діє з 2024 року, і чотири роки поспіль — з 2022 до 2025-го — отримує нагороду «Лідер галузі». Її кредитний портфель протягом 2025 року виріс на 35,7% і сягнув 171,6 млн грн.

Головна відмінність Royal Standard Group (RSG) від конкурентів — можливість повністю дистанційного оформлення позики. Компанія однією з перших в Україні запустила кредит під заставу авто онлайн і наразі є єдиним гравцем ринку, який видає великі суми повністю без виїзду до офісу. Для оформлення достатньо надіслати фото або відеоогляд авто і три документи — паспорт, ідентифікаційний код і техпаспорт. Рішення — за 59 хвилин, гроші — на картці в день звернення. Утім, за бажанням клієнта, кредит можна оформити також і в офісі компанії. Але варто зазначити, що сума кредиту залежить від обраного варіанту оформлення.

Умови: від 10 000 до 2 000 000 гривень, строк від 61 дня до 36 місяців, ставка від 3% на місяць без прив'язки до долара — виключно в гривні. Довідок про доходи не потрібно, кредитують з будь-якою кредитною історією, авто залишається у клієнта. Оформлення, закриття і продовження кредиту — безкоштовно, тоді як конкуренти беруть за реєстрацію договору від декількох сотень доларів. Страхування КАСКО — необов'язкове. Компанія присутня у всіх великих містах України, крім областей поблизу активних бойових дій.

На що звернути увагу при виборі кредитора

Насамперед — наявність ліцензії НБУ: перевірте кредитора в реєстрі фінансових установ на сайті регулятора. Ліцензована компанія зобов'язана дотримуватися закону про споживче кредитування і не може змінювати умови договору в односторонньому порядку. Далі — реальна річна відсоткова ставка: саме вона, а не номінальна, відображає повну вартість кредиту з усіма комісіями. Варто також уточнити вартість оформлення договору і умови дострокового погашення або продовження — у деяких гравців це суттєво здорожчує кредит.

Підсумок

Ринок кредитів під заставу авто в Україні зрілий та конкурентний. Банки надійні, але повільні й доступні не всім. Приватні кредитори гнучкі, але юридично ненадійні. Небанківські фінансові компанії з ліцензією НБУ закрили цей розрив — вони поєднують швидкість, зручність і захист прав споживача. Для тих, кому гроші потрібні сьогодні без черг, довідок і обов'язкового страхування, формат «повністю онлайн» ліцензованої фінансової компанії став новим стандартом галузі.