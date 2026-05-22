Попри війну, в Україні зростає попит на споживче кредитування. За даними НБУ, кредитний портфель населення в гривні зростає другий рік поспіль: у 2024-му — на 40%, у 2025-му — на 34%. Попит на позикові кошти відновлюється стрімко, і заставне кредитування — один із найжвавіших сегментів цього тренду. Зокрема, кредити під заставу авто. Тут ключовий драйвер — онлайн-продукти: люди не хочуть витрачати тижні на черги й паперову тяганину, і хочуть отримати гроші сьогодні. Ринок адаптується під цей запит.
Кредит під заставу авто: як влаштований ринок і де вигідніше оформляти
Механізм кредиту під заставу авто простий: автомобіль виступає забезпеченням позики, але залишається у власника — він продовжує ним користуватися весь термін кредиту. Гарантія для кредитора — не ваша зарплата, а реальний актив. Звідси — мінімум документів, швидке рішення і широкий доступ. Але умови суттєво відрізняються, залежно від того, до кого саме ви звертаєтесь.
Три гравці ринку
На ринку кредитування під заставу авто конкурують три категорії надавачів: банки, приватні особи та небанківські фінансові компанії. З останніх, як наочний приклад, ми розглянули Royal Standard Group (RSG) — фінансову компанію ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» із ліцензією НБУ від 2024 року.
Кожен із варіантів має свою логіку, переваги і ризики. Ось порівняльна таблиця, яка ілюструє їхні ключові відмінності.
|Критерій
|Банки
|Фізичні особи
|RSG (ліценз. фінкомп.)
|Швидкість оформлення
|5−15 робочих днів
|Від декількох годин
|59 хвилин
|Документи
|Паспорт, ІПН, довідка про доходи та ін.
|За домовленістю
|Паспорт, ІПН, техпаспорт
|Довідка про доходи
|Обов'язкова
|Зазвичай, так
|Не потрібна
|Кредитна історія
|Лише позитивна
|Залежить від кредитора
|Будь-яка
|Ліцензія НБУ
|Так
|Ні
|Так
|Вартість оформлення
|Нотаріус + комісії банку
|Договірна
|Безкоштовно
|Страхування (КАСКО)
|Обов'язкове
|Немає
|Необов'язкове
|Онлайн-оформлення
|Частково/ні
|Ні
|Повністю дистанційно
|Максимальна сума онлайн
|Відсутня
|Відсутня
|До 2 000 000 грн
Банки: надійно, але повільно
Банківських продуктів під заставу авто на ринку небагато — не кожен банк готовий тримати у штаті фахівця з оцінки транспортних засобів. Наприклад, серед тих, хто такий продукт пропонує, — АТ «ЮНЕКС БАНК», АТ «Райффайзен Банк» та декілька інших установ. Умови схожі: фінансування до 80% від вартості авто, обов'язкова присутність нотаріуса — за рахунок клієнта. Також банки, зазвичай, вимагають позитивну кредитну історію, довідку про доходи та оформлення КАСКО. Термін розгляду заявки — від 5 до 15 робочих днів. Банківський варіант виправданий тоді, коли є час чекати і бездоганна фінансова репутація.
Фізичні особи: ризик без гарантій
Позики між приватними особами під заставу авто є менш поширеними і юридично менш безпечними. Такі кредитори не мають ліцензій, не підпадають під регуляторний нагляд і не зобов'язані використовувати стандартизовані договори. Умови залежать від особистих домовленостей, а не від закону. Непрозорі умови дострокового погашення, штрафи за будь-яке порушення графіка, можливість одностороннього перегляду ставки — все це реальні ризики для позичальника. Якщо виникне спір, захистити права у суді буде набагато складніше, ніж у випадку з ліцензованою установою.
Небанківські фінансові компанії: швидкість та захист споживача
Небанківські фінансові установи з ліцензією НБУ поєднують переваги двох попередніх варіантів: швидкість і доступність — без жертви правовим захистом. І цей сегмент зростає доволі активно. Один із лідерів — Royal Standard Group (ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС»): компанія з ліцензією НБУ, що діє з 2024 року, і чотири роки поспіль — з 2022 до 2025-го — отримує нагороду «Лідер галузі». Її кредитний портфель протягом 2025 року виріс на 35,7% і сягнув 171,6 млн грн.
Головна відмінність Royal Standard Group (RSG) від конкурентів — можливість повністю дистанційного оформлення позики. Компанія однією з перших в Україні запустила кредит під заставу авто онлайн і наразі є єдиним гравцем ринку, який видає великі суми повністю без виїзду до офісу. Для оформлення достатньо надіслати фото або відеоогляд авто і три документи — паспорт, ідентифікаційний код і техпаспорт. Рішення — за 59 хвилин, гроші — на картці в день звернення. Утім, за бажанням клієнта, кредит можна оформити також і в офісі компанії. Але варто зазначити, що сума кредиту залежить від обраного варіанту оформлення.
Умови: від 10 000 до 2 000 000 гривень, строк від 61 дня до 36 місяців, ставка від 3% на місяць без прив'язки до долара — виключно в гривні. Довідок про доходи не потрібно, кредитують з будь-якою кредитною історією, авто залишається у клієнта. Оформлення, закриття і продовження кредиту — безкоштовно, тоді як конкуренти беруть за реєстрацію договору від декількох сотень доларів. Страхування КАСКО — необов'язкове. Компанія присутня у всіх великих містах України, крім областей поблизу активних бойових дій.
На що звернути увагу при виборі кредитора
Насамперед — наявність ліцензії НБУ: перевірте кредитора в реєстрі фінансових установ на сайті регулятора. Ліцензована компанія зобов'язана дотримуватися закону про споживче кредитування і не може змінювати умови договору в односторонньому порядку. Далі — реальна річна відсоткова ставка: саме вона, а не номінальна, відображає повну вартість кредиту з усіма комісіями. Варто також уточнити вартість оформлення договору і умови дострокового погашення або продовження — у деяких гравців це суттєво здорожчує кредит.
Підсумок
Ринок кредитів під заставу авто в Україні зрілий та конкурентний. Банки надійні, але повільні й доступні не всім. Приватні кредитори гнучкі, але юридично ненадійні. Небанківські фінансові компанії з ліцензією НБУ закрили цей розрив — вони поєднують швидкість, зручність і захист прав споживача. Для тих, кому гроші потрібні сьогодні без черг, довідок і обов'язкового страхування, формат «повністю онлайн» ліцензованої фінансової компанії став новим стандартом галузі.
