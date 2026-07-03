НБУ оновив правила щодо достатності банківського капіталу

Національний банк України запроваджує нові стандарти безпеки для фінансових установ. Регулятор оновив підходи до розрахунку того, скільки грошей банк повинен тримати в резерві, щоб покрити можливі ризики під час проведення операцій. Ці зміни є частиною масштабної програми інтеграції українського фінансового сектору до стандартів Європейського Союзу.

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Що таке ризик розрахунку та чому він важливий

Кожного дня банки проводять тисячі операцій: купують валюту, цінні папери чи товари. «Ризик розрахунку» — це ситуація, коли одна зі сторін операції (контрагент) не виконує свою частину угоди вчасно. Наприклад, банк переказав гроші за акції, але не отримав їх вчасно або в повному обсязі.

Раніше такі ризики не завжди враховувалися як критичні. Тепер НБУ вимагає, щоб кожен банк мав додатковий запас міцності (капітал), здатний покрити потенційні втрати від невдалих розрахунків.

Це фактично створює додаткову подушку безпеки, яка захищає банківську систему від наслідків недобросовісності чи технічних помилок партнерів.

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Графік запровадження нових правил

Згідно з постановою Правління НБУ № 71, нові вимоги впроваджуватимуться поступово:

З 1 серпня 2026 року — нові правила стають обов’язковими для всіх банків.

З 1 січня 2027 року — вимоги поширюються на банківські групи загалом.

Аналіз тестового періоду показав, що для більшості українських фінансових установ цей ризик виникає рідко та має епізодичний характер. Проте для регулятора важливо, щоб система була готовою до будь-яких негативних сценаріїв.

Запровадження цих норм наближає український банківський сектор до європейських правил роботи. Більше того, така прозорість та надійність є необхідною умовою для інтеграції нашого фінансового ринку до єдиного простору ЄС.

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