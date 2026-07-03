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3 липня 2026, 8:02

Майже 1300 грн щомісяця до пенсії: хто має право отримати надбавку

Деякі громадяни мають право на щомісячну доплату до пенсі, якщо не працюють і утримують непрацездатних членів сім'ї. Пенсійний фонд нагадав про умови та порядок оформлення такої виплати. Про це написала Судово-юридична газета

Деякі громадяни мають право на щомісячну доплату до пенсі, якщо не працюють і утримують непрацездатних членів сім'ї.

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Розмір надбавки у 2026 році становить 1 297 грн на місяць за кожного непрацездатного родича на утриманні. Це 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 595 грн).

Хто має право на доплату

Надбавка призначається військовим пенсіонерам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу (крім тих, хто проходив лише строкову службу), за умови що вони:

  • не працюють і не проходять військову службу
  • утримують непрацездатного члена родини, який не отримує власної пенсії чи інших державних виплат

Якщо в одному домогосподарстві є кілька пенсіонерів, надбавку може оформити лише один із них. Доплата встановлюється до пенсій за вислугу років або по інвалідності.

Як оформити

Звернутися можна особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ або дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для оформлення потрібні:

  • паспорт і реєстраційний номер платника податків;
  • документи, що підтверджують родинні зв'язки;
  • документи про перебування непрацездатного члена сім'ї на утриманні;
  • документи про те, що заявник не працює і не проходить військову службу.

Читайте також: Держава виплатить пенсіонерам одразу 10 пенсій: хто має право на таку виплату

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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