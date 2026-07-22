За підсумками першого півріччя 2026 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області, повідомляє «Укравтопром».
Де українці найчастіше купують нові авто: п’ятірка найбільших регіональних ринків
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Разом ці п’ять регіонів забезпечили 63% продажів нових легковиків у країні.
Лідером залишилася столиця. З січня по червень у Києві придбали 11 484 нові легкові автомобілі.
Де купували найбільше нових авто
Друге місце посіла Київська область, де за перше півріччя зареєстрували 3276 нових авто.
У Дніпропетровській області придбали 2273 нові легковики. Харківська область показала результат 1852 авто, Львівська — 1810 авто.
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П’ятірка найбільших регіональних ринків виглядає так:
- Київ — 11 484 авто;
- Київська область — 3276 авто;
- Дніпропетровська область — 2273 авто;
- Харківська область — 1852 авто;
- Львівська область — 1810 авто.
Бестселером першого півріччя на цих ринках став компактний кросовер Renault Duster.
Що це показує про авторинок
Концентрація 63% продажів у п’яти регіонах свідчить, що український ринок нових авто залишається нерівномірним. Основний попит формують великі міста й економічно активні області.
Така структура ринку важлива для імпортерів і дилерів. Саме в цих регіонах найчастіше відкривають шоуруми, тестові майданчики, сервісні центри та запускають спеціальні пропозиції для бізнесу й приватних покупців.
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