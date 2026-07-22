Де українці найчастіше купують нові авто: п’ятірка найбільших регіональних ринків

За підсумками першого півріччя 2026 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області, повідомляє «Укравтопром».

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Разом ці п’ять регіонів забезпечили 63% продажів нових легковиків у країні.

Лідером залишилася столиця. З січня по червень у Києві придбали 11 484 нові легкові автомобілі.

Де купували найбільше нових авто

Друге місце посіла Київська область, де за перше півріччя зареєстрували 3276 нових авто.

У Дніпропетровській області придбали 2273 нові легковики. Харківська область показала результат 1852 авто, Львівська — 1810 авто.

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П’ятірка найбільших регіональних ринків виглядає так:

Київ — 11 484 авто;

Київська область — 3276 авто;

Дніпропетровська область — 2273 авто;

Харківська область — 1852 авто;

Львівська область — 1810 авто.

Бестселером першого півріччя на цих ринках став компактний кросовер Renault Duster.

Що це показує про авторинок

Концентрація 63% продажів у п’яти регіонах свідчить, що український ринок нових авто залишається нерівномірним. Основний попит формують великі міста й економічно активні області.

Така структура ринку важлива для імпортерів і дилерів. Саме в цих регіонах найчастіше відкривають шоуруми, тестові майданчики, сервісні центри та запускають спеціальні пропозиції для бізнесу й приватних покупців.

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