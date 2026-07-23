ВПО зможуть самі обирати постачальника соцпослуг: уряд запускає новий механізм

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Новий механізм стосується соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання для людей похилого віку й осіб з інвалідністю, які мають статус внутрішньо переміщених. Експеримент триватиме до 8 серпня 2028 року і фінансуватиметься в межах державної бюджетної програми розвитку системи соціальних послуг.
Як працюватиме нова система
Основна зміна полягає в тому, що фінансування буде закріплене за отримувачем послуг, а не за соціальним закладом. Для цього кожному учаснику відкриватимуть спеціальний банківський рахунок, на який щомісяця надходитимуть бюджетні кошти для оплати догляду або підтриманого проживання.
У реалізації проєкту братимуть участь:
- Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності — координуватиме експеримент.
- Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю — формуватиме перелік надавачів послуг і перераховуватиме кошти.
- Національна соціальна сервісна служба — контролюватиме якість соціальних послуг і дотримання державних стандартів.
- Банки, зокрема Приватбанк, — відкриватимуть спецрахунки для отримувачів.
- Органи місцевого самоврядування та надавачі послуг.
Люди, яким соціальні послуги вже були призначені за чинним законодавством, зможуть і надалі їх отримувати без повторного звернення, якщо потреба в догляді зберігається та виконуються умови укладених договорів.
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Що ще передбачає експеримент
Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю щомісяця перераховуватиме кошти на спецрахунки отримувачів, а також звітуватиме Міністерству соціальної політики про кількість людей, які скористалися програмою, і обсяги фінансування.
Водночас Національна соціальна сервісна служба перевірятиме, чи відповідають послуги державним стандартам і чи не порушуються права отримувачів. Органи місцевого самоврядування мають допомагати виявляти людей, які потребують такої підтримки, та координувати їхню взаємодію з надавачами послуг.
Окремим етапом реформи стане цифровізація процесу.
До 1 січня 2027 року Міністерство соціальної політики має створити в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери функціонал, який забезпечить монетизацію соціальних послуг.
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