Обстріли та курс долара можуть активізувати попит на новобудови — експерт

Систематичні ракетно-дронові обстріли дедалі помітніше впливають на поведінку покупців на первинному ринку житла. Частина мешканців великих міст на сході, півдні, півночі та в центрі країни починає розглядати переїзд не як тимчасове рішення, а як можливість змінити місце проживання на постійній основі. Про це повідомила Маріанна Бігунець, комерційна директорка будівельної компанії GAZDA.

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Що відбувається на ринку

За даними аналітиків будівельної компанії GAZDA, протягом червня-липня до 40% звернень до відділів продажу компанії надходять від потенційних покупців, які розглядають зміну місця проживання.

Восени додатковим чинником, здатним вплинути на рішення громадян, може стати наближення курсу долара до 47 грн/$ та очікуване зростання собівартості будівництва.

За її даними, від початку літа суттєво почастішали звернення від потенційних покупців із Києва та Київської області, Дніпра, Харкова і Запоріжжя, які цікавляться придбанням житла у відносно безпечніших регіонах України.

Наразі частка таких звернень становить близько 30−40% від їх загальної кількості. Понад половину потенційних релокантів становлять мешканці Києва та Київської області.

«Звісно, наразі це лише фіксація настроїв, значною мірою пов’язаних з емоціями від систематичних ракетних обстрілів. Такі дані ще не є стійкою тенденцією, про яку можна було б говорити як про новий ринковий тренд. Однак хронічний стан невизначеності та жахливі наслідки ворожих атак можуть дедалі частіше спонукати громадян, які мають фінансову можливість, до зміни місця життя», — зазначила Бігунець.

Яке житло шукають потенційні релоканти

Як зазначила експертка, протягом червня-липня найбільший інтерес потенційних покупців зосереджений на квартирах площею від 50 м² до 80 м² із можливістю розтермінування щонайменше на два роки. Частка таких запитів сягає близько 65% від загальної кількості звернень потенційних релокантів.

Водночас близько 80% громадян, які розглядають зміну місця проживання, планують придбати нову квартиру після продажу наявної нерухомості — квартири, приватного будинку або земельної ділянки.

Майже дві третини потенційних покупців готові скористатися програмами розтермінування та сплатити перший внесок у розмірі від 30% до 50% повної вартості житла.

«Таким чином, ідеться переважно не про спонтанний емоційний попит, а про поступове формування фінансової моделі переїзду. Покупці оцінюють вартість наявних активів, умови їх продажу, можливий розмір першого внеску та щомісячне навантаження за програмою розтермінування», — вважає Бігунець.

Послаблення гривні може стати додатковим чинником

Безпековий фактор залишається головною причиною, через яку частина громадян починає розглядати придбання житла в західних областях. Однак у другій половині року до нього може додатися валютний чинник.

За базовим сценарієм, який розглядають аналітики компанії, послаблення гривні в межах 3−4% та наближення курсу долара до 46,5−47 грн/$ можуть вплинути як на рішення покупців, так і на цінову політику окремих девелоперів.

Здорожчання будівельних матеріалів, логістики, будівельних робіт та інженерного обладнання потенційно може стати підставою для осіннього перегляду вартості квадратного метра. Насамперед це може стосуватися об'єктів із високим ступенем готовності, складними інженерними системами та значною часткою імпортного обладнання і комплектуючих.

«Восени валютні коливання, здорожчання будівельних матеріалів, логістики, робіт та інженерного обладнання можуть вплинути на вартість квадратного метра. Однак масштаб такого коригування залежатиме від конкретного об'єкта, стадії його готовності, попиту та структури собівартості», — наголосила Маріанна Бігунець.

За її словами, девелопери мають враховувати тривалий цикл будівництва та планувати витрати на кілька років наперед. Тому під час формування цінових орієнтирів на 2027 рік частина компаній потенційно може закладати прогнозний курс у межах 48−50 грн/$.

«Це не означає автоматичного й одномоментного подорожчання всього первинного ринку. Однак валютний фактор залишатиметься важливим, адже значна частина будівельних матеріалів, інженерного обладнання та комплектуючих прямо або опосередковано залежить від курсу долара чи євро», — пояснила вона.

На її думку, у разі наближення курсу долара до позначки 47 грн/$ восени частина покупців може активізувати пошук житла. Для багатьох це буде не лише реакцією на валютні коливання, а й прагненням перевести частину заощаджень у матеріальний актив.

«Первинний ринок у такому разі може поєднати два ключові мотиви: придбання житла для безпечного проживання та інвестицію в нерухомість, яка має потенціал зберегти свою вартість у період валютних і цінових коливань. Водночас кожен об'єкт потребує окремої оцінки — з огляду на ступінь готовності, якість інженерних систем, строки введення в експлуатацію та фінансові умови придбання», — зауважила комерційна директорка GAZDA.