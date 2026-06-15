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15 червня 2026, 15:00

Через російські удари Харкову і Запоріжжю загрожує дефіцит бензину: що робити

Росія активізує удари по українських АЗС, намагаючись спровокувати дефіцит бензину. Які термінові заходи можуть ускладини цю задачу ворога, розповів директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін.

Росія активізує удари по українських АЗС, намагаючись спровокувати дефіцит бензину.

Поки ми спостерігаємо, як у Криму закінчується бензин, ворог вже методично б'є і по ниших АЗС. До речі їх не так багато в країні, лише 6 тисяч. У масштабах п'ятирічної війни це кількість обмежена і їх місцезнаходження всі на гугл-картах є.

Розумієте, що «Кримська історія» цілком може прийти до Харкова, Запоріжжя, а там і далі по країні почати повзти.

Тут же ще інше питання постає — люди не дуже захочуть там працювати, коли динаміка прильотів по АЗС прогресуватиме. Загалом картину розуміють усі, але всі намагаються не помічати, мовляв, якось саме вирішиться. А воно може й не вирішитися.

Що я пропоную. Комплекс заходів:

Антидронові сітки, їх треба допомогти профінансувати та зробити «правильними». Тут без допомоги влади бізнесу не обійтися.

Дозволити фарбувати газові модулі в різні кольори та не отримувати штрафи за це. Машинний зір налаштований на пошуки модулів і по них спочатку летить. Треба терміново дозволити бізнесу маскувати їх і не отримувати за це штрафи.

Терміново схвалити спрощені формати отримання ліцензій на мобільні АЗС. Є цілком ймовірний шанс, що стаціонарні АЗС дешевше бізнесу закрити, а щоб забезпечувати населення доведеться використовувати паливозаправники, які по суті у нас поза законом на сьогодні. Це треба виправити негайно, щоб бізнес встиг їх придбати і підготівати, часу може бути на так багато насправді.

Перевірити та посилити захищеність акцизної бази. Якщо ворог отримає доступ до неї, то там написано все. Де скільки палива лежить, причому з точними адресами. Тут треба уважно вивчити питання захищенності інформації

Ну це найперше. І найпростіше. Зараз це не дорого, але с часом ціна питання почне зростати геометрічно. Ми «Кримською історією» відкрили скриньку Пандори і це треба розуміти і бути на крок попереду, як ми любимо.

Автор:
Льоушкін Дмитро
Директор групи компаній PRIME Льоушкін Дмитро
Джерело: Мінфін
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