Через російські удари Харкову і Запоріжжю загрожує дефіцит бензину: що робити

Поки ми спостерігаємо, як у Криму закінчується бензин, ворог вже методично б'є і по ниших АЗС. До речі їх не так багато в країні, лише 6 тисяч. У масштабах п'ятирічної війни це кількість обмежена і їх місцезнаходження всі на гугл-картах є.

Розумієте, що «Кримська історія» цілком може прийти до Харкова, Запоріжжя, а там і далі по країні почати повзти.

Тут же ще інше питання постає — люди не дуже захочуть там працювати, коли динаміка прильотів по АЗС прогресуватиме. Загалом картину розуміють усі, але всі намагаються не помічати, мовляв, якось саме вирішиться. А воно може й не вирішитися.

Що я пропоную. Комплекс заходів:

Антидронові сітки, їх треба допомогти профінансувати та зробити «правильними». Тут без допомоги влади бізнесу не обійтися.

Дозволити фарбувати газові модулі в різні кольори та не отримувати штрафи за це. Машинний зір налаштований на пошуки модулів і по них спочатку летить. Треба терміново дозволити бізнесу маскувати їх і не отримувати за це штрафи.

Терміново схвалити спрощені формати отримання ліцензій на мобільні АЗС. Є цілком ймовірний шанс, що стаціонарні АЗС дешевше бізнесу закрити, а щоб забезпечувати населення доведеться використовувати паливозаправники, які по суті у нас поза законом на сьогодні. Це треба виправити негайно, щоб бізнес встиг їх придбати і підготівати, часу може бути на так багато насправді.

Перевірити та посилити захищеність акцизної бази. Якщо ворог отримає доступ до неї, то там написано все. Де скільки палива лежить, причому з точними адресами. Тут треба уважно вивчити питання захищенності інформації

Ну це найперше. І найпростіше. Зараз це не дорого, але с часом ціна питання почне зростати геометрічно. Ми «Кримською історією» відкрили скриньку Пандори і це треба розуміти і бути на крок попереду, як ми любимо.