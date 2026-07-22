Вживані авто зі США знову в плюсі: які моделі найчастіше купують українці

У першому півріччі 2026 року українці придбали 22,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укравтопром».

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Найбільшу частку серед таких авто становили бензинові моделі — 57%. Електромобілі охопили 22% імпорту, гібриди — 13%.

На дизельні авто припало 5%, ще 3% становили машини з газобалонним обладнанням.

Які авто зі США обирали найчастіше

Середній вік вживаних «американців», які поповнили український автопарк у першому півріччі, становив 6,5 року.

До топ-5 найпопулярніших вживаних авто зі США увійшли:

Ford Escape — 2446 авто;

BMW X3 — 1644 авто;

Nissan Rogue — 1575 авто;

Tesla Model Y — 1446 авто;

BMW X5 — 1442 авто.

Чому США залишаються важливим джерелом імпорту

Американський ринок залишається одним із головних напрямів для імпорту вживаних авто в Україну. Покупців приваблює великий вибір моделей, порівняно молодий вік машин і можливість знайти авто в багатих комплектаціях.

Водночас значна частина автомобілів зі США потрапляє на український ринок після страхових випадків або аукціонів. Саме тому для покупців важливо перевіряти історію авто, характер пошкоджень, якість ремонту, пробіг і документи перед купівлею.

Структура імпорту також показує, що попит на американські авто залишається різноманітним. Бензинові моделі домінують, але електромобілі вже займають понад п’яту частину поставок. Це пояснюється популярністю Tesla та доступністю електрокарів після аукціонів у США.

Як раніше писав «Мінфін», у першому півріччі 2026 року українці активніше купували бензинові та гібридні авто, тоді як сегмент електромобілів помітно просів. У випадку авто зі США бензинові моделі також залишаються основою імпорту.