Національний банк України встановив на 2 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,7687 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.
1 липня 2026, 15:51
Офіційний курс на 2 липня: НБУ продовжує зміцнювати гривню
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Курс долара
На четвер НБУ встановив курс долара на рівні 44,76 грн, що на 3 копійки менше, ніж у середу (44,79 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер встановлений на позначці — 50,97 грн, що на 6 копійок менше, ніж у середу (51,03 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 51 незареєстрований відвідувач.
Коментарі