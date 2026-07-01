Офіційний курс на 2 липня: НБУ продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України встановив на 2 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,7687 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.

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На четвер НБУ встановив курс долара на рівні 44,76 грн, що на 3 копійки менше, ніж у середу (44,79 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на четвер встановлений на позначці — 50,97 грн, що на 6 копійок менше, ніж у середу (51,03 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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