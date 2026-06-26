Українці отримають право на перебування в Європі ще на рік, але є нюанси

Війна в Україні триває, і Євросоюз вкотре підтверджує незмінність своєї позиції: підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити дію тимчасового захисту для українців ще на один рік. Це означає, що правовий статус і можливість безпечного перебування в країнах ЄС для наших громадян діятимуть до 4 березня 2028 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Однак у новому документі є важливі уточнення, які варто врахувати.

Що зміниться та як працюватиме захист

Єврокомісія намагається збалансувати потребу в допомозі з реаліями, які диктує війна. Тому правила отримання захисту стають дещо вибірковішими, особливо для тих, хто планує виїжджати з України зараз.

Основні тези, які варто знати:

Гарантований термін. Тимчасовий захист офіційно пропонують подовжити до 4 березня 2028 року. Це забезпечить юридичну визначеність для мільйонів людей. Виняток для військовозобов'язаних. Особа, яка виїжджає з України без дозволу на перетин кордону, пов’язаного з військовими зобов’язаннями, за загальним правилом не отримає тимчасового захисту в ЄС. Підготовка до майбутнього. Країни ЄС починають плавний перехід до інших форм легалізації перебування: або через отримання довгострокового статусу резидента, або через створення умов для добровільного повернення додому, коли ситуація в Україні дозволить це зробити. Програма допомоги. Єврокомісія запускає пілотний проєкт підтримки «Добровільного повернення та відновлення». Ті, хто вирішить повернутися, отримають практичну допомогу з пошуком житла, роботи та доступом до освіти в Україні.

Цей процес переходу вже розпочався в багатьох країнах Європи, і він стає пріоритетом. Євросоюз продовжує інвестувати в солідарність, але водночас готується до того, що рано чи пізно більшість людей захочуть повернутися до відбудови власного життя вдома, і такий крок має бути свідомим, безпечним та підтриманим європейськими партнерами.

Читайте також: Гроші в обмін на повернення: Ірландія готує нову ініціативу для українців