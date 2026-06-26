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26 червня 2026, 13:09

Українці отримають право на перебування в Європі ще на рік, але є нюанси

Війна в Україні триває, і Євросоюз вкотре підтверджує незмінність своєї позиції: підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити дію тимчасового захисту для українців ще на один рік. Це означає, що правовий статус і можливість безпечного перебування в країнах ЄС для наших громадян діятимуть до 4 березня 2028 року.

Війна в Україні триває, і Євросоюз вкотре підтверджує незмінність своєї позиції: підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Однак у новому документі є важливі уточнення, які варто врахувати.

Що зміниться та як працюватиме захист

Єврокомісія намагається збалансувати потребу в допомозі з реаліями, які диктує війна. Тому правила отримання захисту стають дещо вибірковішими, особливо для тих, хто планує виїжджати з України зараз.

Основні тези, які варто знати:

  1. Гарантований термін. Тимчасовий захист офіційно пропонують подовжити до 4 березня 2028 року. Це забезпечить юридичну визначеність для мільйонів людей.

  2. Виняток для військовозобов'язаних. Особа, яка виїжджає з України без дозволу на перетин кордону, пов’язаного з військовими зобов’язаннями, за загальним правилом не отримає тимчасового захисту в ЄС.

  3. Підготовка до майбутнього. Країни ЄС починають плавний перехід до інших форм легалізації перебування: або через отримання довгострокового статусу резидента, або через створення умов для добровільного повернення додому, коли ситуація в Україні дозволить це зробити.

  4. Програма допомоги. Єврокомісія запускає пілотний проєкт підтримки «Добровільного повернення та відновлення». Ті, хто вирішить повернутися, отримають практичну допомогу з пошуком житла, роботи та доступом до освіти в Україні.

Цей процес переходу вже розпочався в багатьох країнах Європи, і він стає пріоритетом. Євросоюз продовжує інвестувати в солідарність, але водночас готується до того, що рано чи пізно більшість людей захочуть повернутися до відбудови власного життя вдома, і такий крок має бути свідомим, безпечним та підтриманим європейськими партнерами.

Читайте також: Гроші в обмін на повернення: Ірландія готує нову ініціативу для українців

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Exba
Exba
26 червня 2026, 13:14
#
Василий Иванович, а что такое нюанс?)
+
+21
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
26 червня 2026, 13:40
#
@створення умов для добровільного повернення додому, коли ситуація в Україні дозволить це зробити.

Який конч буде після розвинених країн повертатися в цю «3»лабyбу?
+
+21
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
26 червня 2026, 13:41
#
@Ті, хто вирішить повернутися, отримають практичну допомогу з пошуком житла, роботи та доступом до освіти в Україні.


ХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХА
+
0
BigBend
BigBend
26 червня 2026, 14:47
#
«Виняток для військовозобов'язаних. " Швидко євросовок забув про права людини.
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