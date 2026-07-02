Prostor не закривається, а фейкові новини спровокували рекордний виторг

Інформація про закриття магазинів Prostor виявилася безпідставною. Компанія офіційно спростувала чутки про ліквідацію мережі, а на тлі новин про нібито масштабні знижки продажі окремих точок злетіли вп’ятеро, повідомляє «Економічна правда».

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Комерційна директорка мережі Ольга Бучковська пояснила, що повідомлення про ліквідацію та начебто розпродаж товарів зі знижками 50−80% створили штучний ажіотаж.

Покупці, приваблені вигідними пропозиціями, забезпечили мережі стрімкий приріст виторгу. Компанія наразі заперечує свою причетність до поширення цих чуток. За словами менеджменту, джерелом проблеми стало некоректне висвітлення внутрішніх операційних процесів (а саме припинення контрактів з окремими постачальниками) третіми сторонами.

Стратегія ефективності

Насправді, за словами директорки, мережа перебуває у стані глибокої трансформації. З весни 2026 року компанія закрила близько 80 збиткових точок, скоротивши загальну кількість магазинів із 468 до 386. Керівництво змінило пріоритети: замість агресивного масштабування фокус змістився на прибутковість.

Результати оптимізації вже помітні. Середній виторг на одну торгову точку за травень зріс на 20% порівняно з минулим роком. Окрім скорочення мережі, Prostor переглянув асортимент та маркетингову політику, фактично переорієнтовуючись на модель дискаунтера з регулярними акціями.

Ритейл у пошуках рентабельності

Український ритейл останніми роками змушений адаптуватися до викликів воєнного часу, що часто вимагає від великих мереж перегляду стратегій розвитку. Замість експансії, характерної для попередніх періодів, гравці ринку обирають шлях фінансового оздоровлення.

Закриття неефективних точок та фокус на прибутковості окремих магазинів — це стандартна практика для виживання в умовах зниженої купівельної спроможності. Стабільність фінансових показників стає важливішим індикатором успіху, ніж охоплення території.

Очікується, що після стабілізації показників мережі ритейлери знову повернуться до відкриття нових локацій, але вже на фундаменті оновленої бізнес-моделі.

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