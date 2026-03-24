Населення масово переходить на дешеві продукти, гаджети відійшли на другий план: аналіз доходів найбільших ритейл-мереж

Аналіз доходів найбільших ритейл-мереж України у євро демонструє різку зміну споживчих пріоритетів: ринок фактично розділився на сегменти надприбутковості та глибокої стагнації. Це відображає нову модель поведінки українців — орієнтацію на базові потреби, автономність та психологічний комфорт, про це пише економічний оглядач Олег Белінський.

Лідери зростання: АЗС і дешевий сегмент

Найвищу динаміку продемонстрував паливний ритейл. WOG наростив доходи на 48,5%, а OKKO — на 12,2%. Експерти пояснюють це трансформацією АЗС у багатофункціональні «енергетичні хаби»: українці все частіше користуються там не лише пальним, а й електрикою, інтернетом та сервісами харчування, що забезпечує високі маржі непаливного бізнесу.

Суттєве зростання також показали дискаунтери. Thrash! (+32,4%), «Копійочка» (+18,2%) та «Аврора» (+15,4%) стали бенефіціарами переходу споживачів у найдешевший сегмент. Це відображає тренд на економію та пошук базових товарів за мінімальними цінами.

Автономність як новий пріоритет

Позитивну динаміку продемонстрував і «Епіцентр К» (+4,5%). Замість інвестицій у нерухомість українці дедалі частіше витрачають кошти на енергонезалежність — сонячні панелі, інвертори, зарядні станції та системи фільтрації води. Така поведінка стала відповіддю на ризики інфраструктурної нестабільності.

Середній сегмент тримається, але без прориву

Помірне зростання показали продуктові мережі: «АТБ-Маркет» (+6,2%), VARUS (+7,2%), NOVUS (+7,1%), «Фора» (+13,8%), «Сільпо» (Fozzy Group, +2,1%). Це свідчить про стабільний попит на базові продукти, але без суттєвого розширення споживання.

Електроніка та fashion — серед аутсайдерів

Найбільше падіння зафіксовано в сегменті техніки та непродовольчих товарів. Eldorado втратило 28% доходів, Rozetka — 11,6%, «Фокстрот» — 4,8%, Comfy — 1,2%. Також у мінусі fashion-ритейл: Adidas (-1,5%), Intertop (-2,5%), MD Fashion (-5,2%).

Це означає, що українці відкладають купівлю гаджетів і дорогого одягу, перенаправляючи витрати на базові потреби.

Гіпермаркети втрачають позиції

Формат великих гіпермаркетів також демонструє слабку динаміку. Metro Україна (+0,8%) фактично стагнує, а «Ашан» втратив 14,5% доходів. Це свідчить про зміну поведінки покупців — від великих закупівель до частих і дрібних покупок у доступніших форматах.

Нові поведінкові маркери: тварини та «ефект помади»

Цікаву динаміку демонструє сегмент товарів для тварин: MasterZoo зріс на 11% на фоні падіння дитячого ритейлу («Антошка» -3,4%). Це вказує на зміну споживчих пріоритетів і ролі домашніх улюбленців як джерела емоційної стабільності.

Водночас косметичний сегмент залишається стійким: EVA (+5,5%) демонструє так званий «ефект помади» — навіть у кризу споживачі не відмовляються від доступних товарів для догляду.

Висновок

Структура ринку у 2025 році стала відображенням адаптації українців до нових реалій. Виграють компанії, які пропонують базові ресурси, дешеві товари та відчуття контролю над повсякденним життям. Водночас традиційні сегменти — електроніка, fashion і великі формати — поступово втрачають позиції у боротьбі за споживача.