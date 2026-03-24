Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
24 березня 2026, 13:17

Населення масово переходить на дешеві продукти, гаджети відійшли на другий план: аналіз доходів найбільших ритейл-мереж

Аналіз доходів найбільших ритейл-мереж України у євро демонструє різку зміну споживчих пріоритетів: ринок фактично розділився на сегменти надприбутковості та глибокої стагнації. Це відображає нову модель поведінки українців — орієнтацію на базові потреби, автономність та психологічний комфорт, про це пише економічний оглядач Олег Белінський.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Лідери зростання: АЗС і дешевий сегмент

Найвищу динаміку продемонстрував паливний ритейл. WOG наростив доходи на 48,5%, а OKKO — на 12,2%. Експерти пояснюють це трансформацією АЗС у багатофункціональні «енергетичні хаби»: українці все частіше користуються там не лише пальним, а й електрикою, інтернетом та сервісами харчування, що забезпечує високі маржі непаливного бізнесу.

Суттєве зростання також показали дискаунтери. Thrash! (+32,4%), «Копійочка» (+18,2%) та «Аврора» (+15,4%) стали бенефіціарами переходу споживачів у найдешевший сегмент. Це відображає тренд на економію та пошук базових товарів за мінімальними цінами.

Автономність як новий пріоритет

Позитивну динаміку продемонстрував і «Епіцентр К» (+4,5%). Замість інвестицій у нерухомість українці дедалі частіше витрачають кошти на енергонезалежність — сонячні панелі, інвертори, зарядні станції та системи фільтрації води. Така поведінка стала відповіддю на ризики інфраструктурної нестабільності.

Середній сегмент тримається, але без прориву

Помірне зростання показали продуктові мережі: «АТБ-Маркет» (+6,2%), VARUS (+7,2%), NOVUS (+7,1%), «Фора» (+13,8%), «Сільпо» (Fozzy Group, +2,1%). Це свідчить про стабільний попит на базові продукти, але без суттєвого розширення споживання.

Електроніка та fashion — серед аутсайдерів

Найбільше падіння зафіксовано в сегменті техніки та непродовольчих товарів. Eldorado втратило 28% доходів, Rozetka — 11,6%, «Фокстрот» — 4,8%, Comfy — 1,2%. Також у мінусі fashion-ритейл: Adidas (-1,5%), Intertop (-2,5%), MD Fashion (-5,2%).

Це означає, що українці відкладають купівлю гаджетів і дорогого одягу, перенаправляючи витрати на базові потреби.

Гіпермаркети втрачають позиції

Формат великих гіпермаркетів також демонструє слабку динаміку. Metro Україна (+0,8%) фактично стагнує, а «Ашан» втратив 14,5% доходів. Це свідчить про зміну поведінки покупців — від великих закупівель до частих і дрібних покупок у доступніших форматах.

Нові поведінкові маркери: тварини та «ефект помади»

Цікаву динаміку демонструє сегмент товарів для тварин: MasterZoo зріс на 11% на фоні падіння дитячого ритейлу («Антошка» -3,4%). Це вказує на зміну споживчих пріоритетів і ролі домашніх улюбленців як джерела емоційної стабільності.

Водночас косметичний сегмент залишається стійким: EVA (+5,5%) демонструє так званий «ефект помади» — навіть у кризу споживачі не відмовляються від доступних товарів для догляду.

Висновок

Структура ринку у 2025 році стала відображенням адаптації українців до нових реалій. Виграють компанії, які пропонують базові ресурси, дешеві товари та відчуття контролю над повсякденним життям. Водночас традиційні сегменти — електроніка, fashion і великі формати — поступово втрачають позиції у боротьбі за споживача.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
