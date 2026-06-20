Сеть магазинов Prostor закрывается после 21 года работы в Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 июня 2026, 12:51 Читати українською

Сеть магазинов Prostor закрывается после 21 года работы в Украине

Сеть магазинов косметики и бытовой химии Prostor прекращает работу. ООО «Нумис», которое развивает бренд, объявило о закрытии всех торговых точек — процесс начнется 1 июля 2026 года и будет происходить поэтапно. Об этом сообщает Village Украина

Сеть магазинов косметики и бытовой химии Prostor прекращает работу.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Причин такого решения руководство не объяснило. В обращении к партнерам компания назвала его непростым и извинилась за то, что не сообщила об изменениях раньше времени. В то же время, заверила: все финансовые обязательства перед партнерами будут выполнены в полном объеме, а необходимые бухгалтерские и юридические документы будут оформлены должным образом.

Для украинского рынка это заметная потеря. Prostor работал в Украине 21 год и на конец 2025 года имел 468 магазинов в 22 областях страны. В ассортименте: косметика, средства по уходу и бытовая химия.

ООО «Нумис» зарегистрировано в Днепре в 2022 году, владелец предприятия — Вадим Тугай.

Prostor — не единственная сеть, закрывающая свои магазины

Параллельно Украина покидает и международная мультибрендовая сеть обувных магазинов SuperStep. Все ее торговые точки планируется закрыть до конца июня 2026 года. Руководство компании объяснило это оптимизацией глобальной деятельности, подчеркнув, что Украина остается важным рынком и закрытие не является оценкой его потенциала. При этом магазины Lacoste, также работающие под управлением ритейлера, закрывать не планируют.

Таким образом, несколько недель украинский рынок розничной торговли теряет сразу две большие сети. Причины в обоих случаях официально остаются размытыми, но общий контекст ясен: полномасштабная война, сокращение потребительского спроса и экономическая неопределенность заставляют бизнес пересматривать стратегии присутствия в стране.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
20 июня 2026, 13:50
#
Ну и скатертью дорожка барыгам и спекулянтам, только капитал вы все равно не сможете вывести во время военного положения и прийдется вкладывать в другой бизнес. Магазины были ужасные, не соответствующие Европейским стандартам, наверняка еще и уклонялись от уплаты налогов через дробление на ФОПы.
+
0
gorobezus
gorobezus
20 июня 2026, 14:05
#
А чему удивляться? Население сокращается и стареет, спрос схлопывается, конторки дохнут, а на одной косметике не вытянешь. Ща эпоха супермаркетов где покупается все повседневное.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Iaroslava Kramarenko, MD158125638908, torn и 31 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами