Сеть магазинов Prostor закрывается после 21 года работы в Украине

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Причин такого решения руководство не объяснило. В обращении к партнерам компания назвала его непростым и извинилась за то, что не сообщила об изменениях раньше времени. В то же время, заверила: все финансовые обязательства перед партнерами будут выполнены в полном объеме, а необходимые бухгалтерские и юридические документы будут оформлены должным образом.

Для украинского рынка это заметная потеря. Prostor работал в Украине 21 год и на конец 2025 года имел 468 магазинов в 22 областях страны. В ассортименте: косметика, средства по уходу и бытовая химия.

ООО «Нумис» зарегистрировано в Днепре в 2022 году, владелец предприятия — Вадим Тугай.

Prostor — не единственная сеть, закрывающая свои магазины

Параллельно Украина покидает и международная мультибрендовая сеть обувных магазинов SuperStep. Все ее торговые точки планируется закрыть до конца июня 2026 года. Руководство компании объяснило это оптимизацией глобальной деятельности, подчеркнув, что Украина остается важным рынком и закрытие не является оценкой его потенциала. При этом магазины Lacoste, также работающие под управлением ритейлера, закрывать не планируют.

Таким образом, несколько недель украинский рынок розничной торговли теряет сразу две большие сети. Причины в обоих случаях официально остаются размытыми, но общий контекст ясен: полномасштабная война, сокращение потребительского спроса и экономическая неопределенность заставляют бизнес пересматривать стратегии присутствия в стране.