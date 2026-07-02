Hyundai та Kia створили UV-систему для дезінфекції салону автомобіля

Компанії Hyundai та Kia представили систему санітарної обробки салону Plasma Care UVC, яка використовує ультрафіолет для знищення бактерій та вірусів усередині автомобіля. Головна особливість розробки полягає в тому, що дезінфекція може відбуватися, поки в салоні перебувають пасажири. Про це повідомив сайт The Next Web

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Традиційні ультрафіолетові випромінювачі небезпечні для шкіри та очей людини, тому зазвичай їх застосовують лише в порожніх приміщеннях. Розробка Plasma Care UVC базується на випромінюванні у діапазоні 200−230 нанометрів. Цей спектр «далекого» ультрафіолету C не здатний проникати крізь зовнішній шар шкіри людини, проте виявляється летальним для мікроорганізмів, які не мають такого захисту.

Інженерам вдалося зробити мініатюрну плазмову лампу, яка раніше використовувалася лише в медичних закладах, та оснастити її оптичним фільтром. Система стійка до вібрацій та температурних перепадів, характерних для роботи автомобільного двигуна.

Згідно з результатами випробувань Корейської лабораторії тестування, пристрій знищує 97% вірусів у повітрі за 30 хвилин, а боротьба з бактеріями, що викликають пневмонію, займає лише 30 секунд. Додатково система усуває усі неприємні запахи, розщеплюючи органічні сполуки, що їх викликають.

Технологічні обмеження

Попри ефективність, розробники наголошують, що Plasma Care UVC — це лише допоміжний засіб. Світло не проникає в «тіньові» зони, наприклад, під сидіння, тому стандартне прибирання залишається обов’язковим.

Зараз Hyundai та Kia проводять фінальні випробування для відповідності міжнародним стандартам безпеки перед запуском девайса у серійне виробництво.

Читайте також: Китайці створили фарбу для автомобілів, яка поглинає майже все світло