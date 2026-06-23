Китайці створили фарбу для автомобілів, яка поглинає майже все світло (фото)

Китайські дослідники представили нову надчорну фарбу, здатну поглинати понад 99,9% світла. За цим показником вона майже не поступається знаменитому покриттю Vantablack, яке BMW демонструвала на концептуальному X6 у 2019 році, пише MMR.net.

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Тоді пофарбований у Vantablack кросовер виглядав настільки темним, що втрачав візуальний об'єм і нагадував плоский силует. Однак серійного застосування ця технологія так і не отримала через складність і крихкість матеріалу.

Нова розробка

Нова розробка китайських дослідників Чживея Лю, Чан'ї Пана та Джета Цуя створена з використанням нанорозмірної сажі та вуглецевих нанотрубок. На відміну від оригінального Vantablack від BMW, який складався з мільярдів вертикально вирівняних нанотрубок, новий матеріал використовує простішу структуру, придатну для масштабного виробництва.

Дослідники пояснюють, що частинки сажі осідають уздовж нанотрубок, формуючи нерівну поверхню з мікроскопічними западинами та виступами. Коли світло потрапляє на таку поверхню, воно багаторазово відбивається всередині цих структур і практично не повертається назовні.

Для створення покриття використовували суміш нанорозмірної сажі, вуглецевих нанотрубок, деіонізованої води, диспергатора та піногасника. Отримана фарба забезпечує поглинання понад 99,90% світла.

Під час випробувань покриття витримало вологість до 95% за температури 40 °C. Також пофарбовані панелі провели 10 днів під водою без помітних ознак пошкодження або погіршення стану поверхні.

Втім, до появи у продажу автомобілів з унікальним забарвленням ще далеко. Перед комерційним використанням виробникам ще належить оцінити стійкість фарби до ультрафіолету, подряпин, корозії та ударів каміння.