Головне за тиждень: реформа ЗСУ, прогноз курсу долара та нові штрафи для водіїв

В Україні запроваджують реформу грошового забезпечення військових: як зміняться тилові та бойові виплати

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 768, якою запровадив оновлену систему військових контрактів і грошового забезпечення. Нововведення стосуються як чинних військовослужбовців, так і громадян, які лише планують вступити до Сил оборони. У Міністерстві оборони України пояснили ключові зміни реформи та принципи їхньої практичної реалізації.

Українці отримають право на перебування в Європі ще на рік, але є нюанси

Війна в Україні триває, і Євросоюз вкотре підтверджує незмінність своєї позиції: підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити дію тимчасового захисту для українців ще на один рік. Це означає, що правовий статус і можливість безпечного перебування в країнах ЄС для наших громадян діятимуть до 4 березня 2028 року.

Яким буде курс долара у другому півріччі: прогноз банкіра

Важливою передумовою для стабільної роботи банківського сектору у другому півріччі буде ситуація на валютному ринку. Таку думку висловив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

Разова виплата до Дня Незалежності-2026: як подати онлайн заяву

Особи, які мають право на отримання разової грошової допомоги до Дня Незалежності України та які набудуть відповідного статусу до 24 серпня поточного року, можуть звернутися із заявою щодо виплати до органу Пенсійного фонду України.

Чому НБУ визнав Смілянського непрофпридатним: пояснення регулятора

Нацбанк вважає за необхідне надати публічне роз’яснення щодо рішення про визнання невідповідною професійної придатності генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського з огляду на суспільний резонанс та низку публічних заяв, що містять неточне трактування підстав і процедури його прийняття. Про це йдеться у повідомленні регулятора у фейсбуці.

В Україні оновили правила бронювання: хто може втратити право на відстрочку

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України переглянуло критерії визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки. Про це йдеться у наказі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6954.

Любителям швидкості готують підвищення штрафів: скільки доведеться платити

У Верховній Раді готують законодавчі зміни, які передбачають суттєве збільшення штрафів за перевищення швидкості на дорогах. Йдеться про законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах», про це пише народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк.

Бензин із етанолом на АЗС із 1 липня: що зміниться для водіїв і як позначиться на ціні

З 1 липня в Україні набуває чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу в бензині. Нагадаємо: її ухвалили навесні минулого року, посилаючись на європейські регламенти. Але тоді через масштабні руйнування внаслідок ворожих атак Кременчуцького НПЗ та ризиків перебоїв із пальним нововведення відклали. І ось тепер його повертають «у подвійному обсязі» — з липня АЗС мають продавати не лише бензин Е5 (із 5% біоетанолу), а й Е10 (із 10%).

Зеленський підписав закон про рекордний оборонний бюджет

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету, які передбачають підвищення військових зарплат.

У травні 2026 року реальний ВВП зріс на 0,9% — ІЕД

У травні 2026 року зростання реального ВВП становило 0,9% порівняно з травнем минулого року. Про це свідчать свіжі дані Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Промислова інфляція в Україні прискорилася до 45% у річному вимірі — Держстат

В Україні продовжують стрімко зростати ціни виробників промислової продукції. У травні 2026 року промислова інфляція у річному вимірі (відносно травня 2025 року) досягла 45,2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.