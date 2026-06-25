Яким буде курс долара у другому півріччі: прогноз банкіра

Важливою передумовою для стабільної роботи банківського сектору у другому півріччі буде ситуація на валютному ринку. Таку думку висловив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

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Що прогнозує банкір

За словами Мамедова, головним інструментом збереження прогнозованої курсової динаміки залишатиметься режим «керованої гнучкості». Його суть полягає в тому, що регулятор за потреби згладжує надмірні коливання за допомогою валютних інтервенцій і не допускає різких неконтрольованих стрибків.

«Для банківського сектору курсова стабільність має фундаментальне значення. Вона впливає на очікування вкладників, рішення позичальників, вартість імпортного обладнання, інвестиційну активність бізнесу та загальну довіру до гривневих інструментів. Режим „керованої гнучкості“ вже довів, що дає змогу ринку адаптуватися до складних умов без різких валютних потрясінь», — зазначив банкір.

Серед основних ризиків для курсу у другому півріччі він назвав можливе загострення безпекової ситуації, нові атаки на енергетичну та логістичну інфраструктуру, потенційне погіршення ситуації на Близькому Сході, збільшення попиту на валюту з боку імпортерів та інфляційний тиск.

Водночас за базового сценарію, який передбачає достатні обсяги міжнародної підтримки, контрольовану інфляцію, збереження активної ролі Національного банку та відсутність нових надзвичайних зовнішніх шоків, у другому півріччі 2026 року курс долара може перебувати в коридорі 45,5−46,5 грн/$, а курс євро — в межах 52,5−53,5 грн/€.

«Очікується, що протягом другого півріччя курсові коливання будуть цілком очікуваними, адже країна живе в умовах війни, значних бюджетних потреб і високої залежності від зовнішньої підтримки. Але, за очікуваннями, йтиметься саме про контрольовані й помірні зміни. У цій формулі різке або некероване послаблення гривні малоймовірне», — підсумував Сергій Мамедов.

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