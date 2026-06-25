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25 червня 2026, 16:13

В Україні оновили правила бронювання: хто може втратити право на відстрочку

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України переглянуло критерії визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки. Про це йдеться у наказі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6954.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України переглянуло критерії визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки.

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Що змінилося для аграріїв

Мінімальна площа оброблюваних угідь для агропідприємств зросла вдвічі — з 500 до 1000 га. Поріг річного доходу також подвоїли: раніше вистачало 20 млн грн, тепер потрібно 40 млн грн.

Водночас скасували два попередні підкритерії: сплата ПДФО від 324 тис. грн на квартал більше не зараховується, а отримати статус через володіння 90% капіталу інших критичних підприємств — тепер не можна.

Натомість запровадили нову обов'язкову вимогу — копія податкового розрахунку з підтвердженням від контролюючого органу.

Лісові господарства — вимоги зросли в п'ять разів

Площа постійного користування землею для лісгоспів збільшилась із 500 до 2500 га. Альтернативний критерій за кількістю застрахованих працівників знизили з 15 до 10 осіб, але тепер до нього обов'язково додається фінансова умова — річний дохід від 10 млн грн. Раніше такої вимоги для лісового господарства не було.

З переліку профільних КВЕД у цій галузі прибрали мисливство, інжиніринг, геологію та окремі види освіти.

Нові зарплатні вимоги

Раніше таких критеріїв не існувало, тепер вони є обов'язковими:

  • підприємства з понад 50 працівниками — середня зарплата не нижча за середню по країні за останній рік, помножену на коефіцієнт 2;
  • від 20 працівників — коефіцієнт 3;
  • постійні представництва нерезидентів — також коефіцієнт 3 (раніше був коефіцієнт 2).

Для підприємств, які працюють у трьох і більше областях, запровадили дві обов'язкові умови: штат від 10 осіб та сплата податків і єдиного соціального внеску (крім митних) від 24 тисяч гривень по кожній із областей за останні три місяці.

Компанії, що виробляють техніку та обладнання українського виробництва, можуть отримати статус критично важливих — якщо їхня продукція включена до переліку Мінекономіки і частково компенсується з бюджету.

Які норми лишились без змін

Низка критеріїв не змінилася. Критично важливими, як і раніше, вважаються підприємства, які:

  • мають державні гранти;
  • надають послуги Мінекономіки за договорами строком від 6 місяців;
  • перебувають у сфері управління міністерства або держава є їхнім єдиним засновником;
  • проводять експертизу нормативно-правових актів у сфері економіки чи ЗЕД;
  • є учасниками індустріального парку;
  • впроваджують діяльність у трьох чи більше областях України;
  • уклали інвестдоговори зі значними інвестиціями у сфері переробки/виробництва біогазу чи біометану/добування та переробка корисних копалин.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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