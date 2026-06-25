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25 червня 2026, 8:23

Чому НБУ визнав Смілянського непрофпридатним: пояснення регулятора

Нацбанк вважає за необхідне надати публічне роз’яснення щодо рішення про визнання невідповідною професійної придатності генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського з огляду на суспільний резонанс та низку публічних заяв, що містять неточне трактування підстав і процедури його прийняття. Про це йдеться у повідомленні регулятора у фейсбуці.

Нацбанк вважає за необхідне надати публічне роз’яснення щодо рішення про визнання невідповідною професійної придатності генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського з огляду на суспільний резонанс та низку публічних заяв, що містять неточне трактування підстав і процедури його прийняття.

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Підстави та таймінг рішення

Адміністративне провадження стосовно пана Смілянського відкрите ще в листопаді 2025 року, а його підставою стали результати наглядових дій щодо АТ «Укрпошта» протягом 2023−2026 років та зафіксовані системні порушення в діяльності компанії. Хронологія провадження — від відкриття в листопаді 2025 року до прийняття рішення — відома всім його учасникам і підтверджується матеріалами справи.

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Наглядові дії — це тривалий у часі, послідовний та регламентований процес, де на кожному етапі формується необхідна для прийняття зваженого та обґрунтованого рішення детальна аргументація та доказова база. Рішення є результатом оцінки того, чи має керівник необхідні знання чинного законодавства, чи здатен виконувати управлінські обов’язки в умовах виявлених порушень.

Оцінка відповідності керівників — стандартна складова наглядової практики НБУ. Регулятор постійно погоджує кандидатів на керівні посади та за наявності нормативних підстав здійснює моніторинг придатності вже призначених посадових осіб.

Рішення прийняте двома колегіальними органами Національного банку: Кваліфікаційною комісією НБУ та Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

Ці рішення були одностайними.

Про банківську ліцензію

Укрпошта не подавала документи на розгляд регулятора для отримання банківської ліцензії. Саме в таких документах заявник зобов’язаний підтвердити достатність фінансового стану, стратегічне бачення діяльності та відповідність іншим регуляторним вимогам, тобто довести на практиці те, про що публічно декларується.

Про зв’язок із банком фінансової інклюзії

Ідея створення абсолютно нової сутності на банківському ринку — банку фінансової інклюзії — належить народним депутатам за підтримки багатьох сторін, включаючи й Національний банк. Її мета — створити інструмент для розширення фінансової інклюзії й залучення до цьогопроцесу якомога більше бізнесів поза межами фінансового сектору, у тому числі поштових операторів.

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Від самого початку Національний банк підтримував цю ініціативу і докладав зусиль, щоб ця ідея стала можливою: від переконання міжнародних партнерів, у результаті чого відповідні зобов’язання були закріплені в Меморандумі з МВФ, до розроблення законодавчої рамки, детальної методології, регуляторних вимог та обговорення їх із ринком.

Обговорення моделі роботи нового типу установ із ринком — це складна робота з великою кількістю залучених, під час якої НБУ отримав десятки пропозицій. Від Укрпошти надійшла одна з них.

Сьогодні вже є компанії, які рухаються до створення банку фінансової інклюзії, і саме такі конкретні дії свідчать про бажання стати повноцінним гравцем на цьому ринку.

Про фінансові показники

Фактичні дані свідчать, що Укрпошта залишається збитковою: у 2025 році компанія отримала операційний збиток понад 400 млн грн, а покращення фінансового результату було досягнуто переважно за рахунок продажу активів, а не основної діяльності, що не є свідченням стійкості бізнесу. Уже в першому кварталі 2026 року компанія знову зафіксувала збиток.

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Крім того, Укрпошта залишається єдиним державним оператором критичної інфраструктури без функціонуючої наглядової ради, що саме по собі є серйозною проблемою корпоративного управління.

Передісторія

23 червня Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Нацбанк раніше вже звертав увагу на ризики в управлінні «Укрпоштою» та вимагав створення наглядової ради компанії. Регулятор наголошував, що для надання фінансових послуг компанія має відповідати вимогам до корпоративного управління, прозорості та професійної придатності керівництва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
25 червня 2026, 8:55
#
«Крім того, Укрпошта залишається єдиним державним оператором критичної інфраструктури без функціонуючої наглядової ради» — сумнівний орган…
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