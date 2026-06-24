Бензин із етанолом на АЗС із 1 липня: що зміниться для водіїв і як позначиться на ціні

З 1 липня в Україні набуває чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу в бензині. Нагадаємо: її ухвалили навесні минулого року, посилаючись на європейські регламенти. Але тоді через масштабні руйнування внаслідок ворожих атак Кременчуцького НПЗ та ризиків перебоїв із пальним нововведення відклали . І ось тепер його повертають «у подвійному обсязі» — з липня АЗС мають продавати не лише бензин Е5 (із 5% біоетанолу), а й Е10 (із 10%).

Це може розвернути цінники на українських заправках, які останнім часом трохи знизилися.

За даними агентства А-95, за останній тиждень ціни на АЗС на дизель впали в середньому у країні майже на 4 гривні за літр. Бензин А-95 за цей же час став дешевшим на 51 копійку, а преміальні сорти — на 44 копійки.

За словами керівника спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадія Рябцева, біопальне буде дорожчим за «звичайне» в середньому на гривню за літр.

Але справа не лише у цінниках.

«Наприклад, пальне Е10 підходить далеко не для всіх авто. Якщо європейські моделі, випущені після 2008 року, можуть нормально їздити на ньому, то щодо корейських та японських — існують ризики. Скажімо, у паливній системі можуть утворюватися пробки, доведеться частіше міняти прокладки, та й загалом термін експлуатації машини між ремонтами скорочується», — пояснив Рябцев.

«Мінфін» розбирався, що зараз відбувається на ринку пального, і як змінюватимуться ціни на пальне.

Останній тиждень паливного розпродажу?

В Україні на тлі стабілізації ситуації в Ірані та зниження нафтових котирувань дешевшає автомобільне пальне.

Особливо різко пішли донизу цінники на дизель. За даними агентства А-95, за останній тиждень ціни на АЗС на нього впали в середньому у країні майже на 4 гривні за літр (до 78,49 гривень за літр). Бензин А-95 за цей час став дешевшим на 51 копійку (74,71 гривні за літр), а преміальні сорти — на 44 копійки (78,49 гривень за літр).

«На бензині — провал у маржі, тому він особливо й не дешевшає. Економіку АЗС зараз підтримує дизель, що, втім, не заважає йому активно дешевшати», — пояснив керівник агентства «А-95» Сергій Куюн.

Особливо активно переписують ціни регіональні АЗС. Скажімо, за минулий тиждень у мережі «Олас» дизель подешевшав на 7,1 гривень за літр. Понад 7 гривень на літрі скинули і в мережі SUNOIL. На ОККО та WOG дизель подешевшав на 4 гривні за тиждень, і на 12 гривень, порівнюючи з квітнем, — до 81,9 гривень за літр.

На заправках «Укрнафти» дизель подешевшав на 5 гривень за тиждень (до 76,9 гривень за літр), а бензин — на гривню (до 73,9 гривень за літр).

Мережі влаштували «розпродаж» через зниження оптових цін на нафтопродукти. Так, бензин у закупівлі подешевшав за тиждень на понад 40 доларів на тонні, а оптові ціни опустилися нижче за 60 гривень за літр (до 59,9 гривень). Загалом дизель у Європі з початку місяця впав у ціні на 225 доларів за тонну (до 875 доларів), а бензин — на 138 доларів (до 911 доларів).

За словами Рябцева, динаміка зниження світових цін на нафту та оптової вартості нафтопродуктів цілком дозволяє українським мережам опустити прайси на АЗС ще нижче — на 5−10 гривень за літр.

Але, як бачимо, такого відкату за цінами поки що не спостерігається. Рябцев пояснює це тим, що продавці намагаються повернути собі високу маржу, якою пожертвували у квітні, на піку «нафтової кризи» через війну в Ірані, щоб не розгубити покупців.

Крім того, на ринку ще чимало старих запасів пального, закуплених за вищими цінами. Зрозуміло, що розпродавати їх зі знижками та йти «в мінус» торговці не поспішають.

Втім, як каже Рябцев, вже з липня зниження цін на АЗС може призвести до нового подорожчання.

Біобензин за новими цінниками та ризики для водіїв

З 1 липня вітчизняні заправки мають перейти на європейське маркування палива. Нагадаємо: цю норму ухвалили у травні минулого року. Згідно з нею, у бензині має міститися щонайменше 7 об'ємних відсотків біоетанолу — на такі показники дозволяють вийти сорти пального Е5 та Е10, — каже Рябцев.

Зазначимо, що торік нововведення відклали. Але з липня цього року його повертають «у подвійному обсязі» — вводиться не лише бензин Е5, а й Е10, хоча спочатку планувалося впроваджувати їх поетапно.

У Нафтогазовій асоціації заявили, що компанії готуються до нововведення та переналаштовують логістику.

При цьому поки що відкритим залишається питання щодо цін на «біобензин».

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький стверджує, що вартість пального після впровадження нових стандартів не зміниться.

«Біоетанол виробляється в Україні, що дозволяє мінімізувати логістичні витрати та забезпечити доступну собівартість бензину», — сказав Висоцький в ефірі «Єдиних новин».

За словами керівника агентства «А-95» Сергія Куюна, «новий» бензин все ж таки буде дорожчим за той, що продається зараз, але не суттєво — на 15−25 копійок за літр.

Рябцев каже, що подорожчання буде суттєвим — у середньому на гривню за літр. «Мережі вже прораховують нові цінники, закладаючи в них подорожчання від 60 копійок до 1,2 гривні на літрі», — зазначив експерт.

При цьому, за його словами, «націнка» на пальне з біоетанолом є, скоріше, зручним приводом для мереж переписати прайси, аніж об'єктивною необхідністю.

Але у випадку з біопальним справа не лише у цінниках.

Рябцев каже, що воно підходить не всім авто. Особливо проблемним може стати бензин Е10.

«Якщо європейські моделі, випущені після 2008 року, можуть нормально на ньому їздити, то щодо корейських та японських — існують ризики. Скажімо, у паливній системі можуть утворюватися пробки, доведеться частіше змінювати прокладки, та й загалом термін експлуатації машини між ремонтами скорочується, а самі ремонти навряд чи виконуватимуться за гарантією продавця, якщо авто знаходиться на гарантійному обслуговуванні», — пояснив Рябцев.

За його словами, щоб перевірити, чи можна заливати бензин Е10 у конкретну модель авто, потрібно вивчити інформацію, вказану на звороті люка бензобака, — якщо там стоїть значок Е10, то можна заправлятися, якщо ж його немає, «експеримент» може виявитися ризикованим. У цьому випадку водієві потрібно шукати бензин Е5 або «звичайний» — без біокомпоненту. Рябцев вважає, що такий бензин на ринку також залишиться. «Оскільки немає комплексних перевірок якості пального, продавці зможуть торгувати бензином без біоетанолу під виглядом Е5 або Е10, — каже він. Втім, зрозуміло, що «звичайне» пальне, якщо й залишиться, то переважно на дрібних заправках.

При цьому на ринку пального мусуються чутки ще й про можливий дефіцит бензину. Нібито, постачальники можуть не встигнути налагодити постачання нового ресурсу. Щоправда, як заявив «Мінфіну» засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін, «страшилки» про нестачу палива є перебільшеними. «Дефіциту не чекаємо», — стверджує він.

Замість АЗС — до бензовозу?

На вітчизняному авторинку набула розвитку й ще одна тенденція. Дедалі більше водіїв на піку цін на бензин та дизель почали заправлятися «на альтернативних майданчиках». Йдеться про так звану заправку «з бензовозу». Самі бензовози можна зустріти на певних ділянках трас, і, як кажуть водії, купуючи там, наприклад, дизель, можна заощадити до 15−20 гривень на літрі.

Як каже Льоушкін, пальне з бензовозів — це оптові поставки. Але деякі продавці готові продавати його «майже вроздріб» можна купити від однієї каністри.

Рябцев зазначив, що багато партій «з бензовозів» продаються, зважаючи на все, без сплати податків — звідси така велика різниця в ціні, порівнюючи з прайсами на АЗС.

«Причому пальне продається не лише без податків, а й жорстким порушенням правил безпеки. Тому економія може виявитися сумнівною, особливо, з огляду на спеку, що встановилася в країні», — каже експерт.

Деякі водії скаржаться на сумнівну якість пального «з бензовозу». «Різко збільшилася витрата пального, авто почало гірше поводитися на дорозі», — розповів «Мінфіну» киянин Андрій, який заправився «з рук» на трасі дорогою з Буковеля до столиці.

Втім, доки різниця в цінниках між АЗС та «бензовозами» залишається суттєвою, охочі залити повний бак із економією однаково будуть. «Інше питання, чому ці „альтернативні“ заправки не помічають правоохоронці, і чи немає тут корупційної схеми», — підсумував Рябцев.