Сенат США підтримав заборону на запуск цифрового долара до кінця 2030 року

Сенат США схвалив двопартійний законопроєкт 21st Century ROAD to Housing Act. Окрім комплексних заходів, спрямованих на розширення ринку доступного житла, документ містить стратегічну норму — тимчасову заборону на емісію цифрової валюти центрального банку (CBDC) до кінця 2030 року. Про це повідомляє Incrypted.

Для набуття чинності документ має пройти фінальне голосування у Палаті представників, після чого його надішлють на підпис президенту США Дональду Трампу.

Обмеження для ФРС та зелене світло для стейблкоїнів

Хоча головним вектором законопроєкту є стимулювання житлового будівництва, одна з його ключових статей прямо обмежує повноваження Федеральної резервної системи США. Згідно з ухваленим текстом, щонайменше до 31 грудня 2030 року американському регулятору суворо заборонено:

випускати власну цифрову валюту центрального банку (CBDC);

займатися розробкою чи створенням будь-яких цифрових активів, які подібні за своїм функціоналом до CBDC.

Водночас законодавці чітко розмежували державні та приватні ініціативи. Мораторій не поширюється на відкриті приватні цифрові доларові активи без дозволів доступу (permissionless), включаючи стейблкоїни. У тексті окремо наголошується, що такі приватні платіжні інструменти мають гарантувати користувачам рівень конфіденційності, аналогічний до використання звичайних готівкових доларів США.

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Двопартійна синергія

Оновлену редакцію цього законопроєкту на початку червня представила коаліція впливових конгресменів та сенаторів. Серед авторів ініціативи — голова Банківського комітету Сенату Тім Скотт, член комітету Елізабет Воррен, очільник Комітету з фінансових послуг Палати представників Френч Гілл та член комітету Максін Вотерс.