10 лютого 2026, 12:44

Рей Даліо про CBDC: держава знатиме все про ваші гроші

Мільярдер Рей Даліо попередив про неминучість появи цифрових валют центральних банків (CBDC), які повністю позбавлять громадян фінансової приватності та дозволять урядам прямо стягувати податки, вилучати кошти та відключати політичних опонентів від фінансової системи. Про це він заявив в інтерв'ю шоу Такера Карлсона.

Мільярдер Рей Даліо попередив про неминучість появи цифрових валют центральних банків (CBDC), які повністю позбавлять громадян фінансової приватності та дозволять урядам прямо стягувати податки, вилучати кошти та відключати політичних опонентів від фінансової системи.
Рей Даліо

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Впровадження CBDC

«Я думаю, це буде зроблено», — заявив Даліо про впровадження CBDC. За його словами, CBDC можуть здатися привабливими через простоту трансакцій. Він порівняв їх із фондами за функціональністю, але застеріг від серйозних недоліків такої системи.

Керуючий хедж-фондом зазначив, що хоча дискусії з цього питання продовжуватимуться, CBDC «ймовірно, не будуть» приносити відсотки, що зробить їх «неефективним інструментом для зберігання через девальвацію долара».

Головна проблема — повна відсутність приватності. Всі трансакції в CBDC будуть відомі уряду, що допоможе контролювати незаконну діяльність, але також надасть владі величезних можливостей для контролю в інших сферах.

«Приватності не буде, і це дуже ефективний механізм урядового контролю», — наголосив Даліо.

Читайте також: Рада Євросоюзу схвалила запуск цифрового євро

Інструмент для оподаткування та політичного тиску

Програмована цифрова валюта дозволить уряду стягувати податки безпосередньо — «вони зможуть забирати ваші гроші», а також встановлювати валютне регулювання, пояснив фінансист.

Це стане «зростаючою проблемою», особливо для міжнародних власників такої валюти, оскільки уряд зможе вилучати кошти у громадян країн під санкціями.

Даліо також попередив, що доступ до CBDC може бути заблокований для тих, хто виявиться «політично небажаним».

Статус впровадження у світі

У США розгортання національної CBDC у найближчому майбутньому є малоймовірним, оскільки президент Дональд Трамп відкрито виступає проти таких ініціатив. Незабаром після вступу на посаду в січні 2025 року Трамп підписав виконавчий указ, який забороняє «створення, випуск, звернення та використання» американської CBDC.

Згідно з трекером Атлантичної ради, лише три країни офіційно запустили CBDC: Нігерія, Ямайка та Багамські острови. Ще 49 країн тестують цифрові валюти центральних банків, включаючи Китай, росію, Індію та Бразилію. Двадцять держав перебувають у стадії розробки CBDC, а 36 країн продовжують дослідження у цій галузі.

У січні центральний банк Індії запропонував ініціативу щодо зв'язування CBDC країн БРІКС для полегшення транскордонних торгових та туристичних платежів.

Що таке цифрове євро (CBDC)?

Це цифрова форма грошей центрального банку (Central Bank Digital Currency), яка буде доступна громадянам та компаніям для здійснення платежів. На відміну від криптовалют (як Bitcoin), цифровий євро емітуватиметься і гарантуватиметься ЄЦБ, подібно до готівкових євро. Він відрізняється і від стейблкоїнів, які зазвичай випускаються приватними компаніями та прив'язані до фіатних валют. Мета — забезпечити доступ до безпечних, ефективних та загальнодоступних цифрових грошей центрального банку в епоху цифровізації.

Чому це важливо

Плани ЄЦБ щодо цифрового євро є однією з наймасштабніших ініціатив у світовій фінансовій системі. Поява цифрового євро може:

  • Модернізувати платіжну систему Європи, зробивши її більш ефективною та стійкою.
  • Зменшити залежність від приватних (переважно американських) платіжних систем та потенційних приватних стейблкоїнів, посиливши монетарний суверенітет єврозони.
  • Стимулювати інновації у фінансовому секторі.
  • Стати геополітичним інструментом, зміцнюючи міжнародну роль євро у цифрову епоху.

Проте проєкт стикається зі значними викликами: необхідністю забезпечити конфіденційність даних користувачів, запобігти фінансовій нестабільності (ризику відтоку депозитів з комерційних банків), вирішити технологічні складності та, найголовніше, отримати політичну згоду всіх країн-членів ЄС та Європарламенту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
