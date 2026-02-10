Рей Даліо про CBDC: держава знатиме все про ваші гроші

Мільярдер Рей Даліо попередив про неминучість появи цифрових валют центральних банків (CBDC), які повністю позбавлять громадян фінансової приватності та дозволять урядам прямо стягувати податки, вилучати кошти та відключати політичних опонентів від фінансової системи. Про це він заявив в інтерв'ю шоу Такера Карлсона .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Впровадження CBDC

«Я думаю, це буде зроблено», — заявив Даліо про впровадження CBDC. За його словами, CBDC можуть здатися привабливими через простоту трансакцій. Він порівняв їх із фондами за функціональністю, але застеріг від серйозних недоліків такої системи.

Керуючий хедж-фондом зазначив, що хоча дискусії з цього питання продовжуватимуться, CBDC «ймовірно, не будуть» приносити відсотки, що зробить їх «неефективним інструментом для зберігання через девальвацію долара».

Головна проблема — повна відсутність приватності. Всі трансакції в CBDC будуть відомі уряду, що допоможе контролювати незаконну діяльність, але також надасть владі величезних можливостей для контролю в інших сферах.

«Приватності не буде, і це дуже ефективний механізм урядового контролю», — наголосив Даліо.

Читайте також: Рада Євросоюзу схвалила запуск цифрового євро