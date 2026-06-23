Національний банк України встановив на 24 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,8819 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 2 копійки.
23 червня 2026, 16:00
Євро подешевшало на 31 копійку: НБУ встановив курси валют на середу
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Курс долара
На середу НБУ встановив курс долара на рівні 44,88 грн, що на 2 копійки менше, ніж у вівторок (44,90 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,10 грн, що на 31 копійку менше, ніж у вівторок (51,41 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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