Долар завмер на 44,90 грн, євро подешевшало: НБУ оновив офіційні курси валют на вівторок

Національний банк України встановив на 23 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,9093 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.

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На вівторок НБУ залишив курс долара на рівні 44,90 грн.

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на вівторок встановлений на позначці — 51,41 грн, що на 5 копійок менше, ніж у понеділок (51,46 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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