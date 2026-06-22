Національний банк України встановив на 23 червня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,9093 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.
22 червня 2026, 16:51
Долар завмер на 44,90 грн, євро подешевшало: НБУ оновив офіційні курси валют на вівторок
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Курс долара
На вівторок НБУ залишив курс долара на рівні 44,90 грн.
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок встановлений на позначці — 51,41 грн, що на 5 копійок менше, ніж у понеділок (51,46 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
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Джерело: Мінфін
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