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23 червня 2026, 18:36

Акції «Газпрому» впали нижче 100 рублів. Це найгірший показник за 17 років

Російський енергетичний гігант «Газпром» зіткнувся з історичним фіаско: уперше з 2009 року акції компанії на Московській біржі пробили психологічну позначку у 100 рублів. Колись «народне надбання», а сьогодні — символ втрачених можливостей, компанія стрімко втрачає довіру інвесторів. Про це повідомляє Reuters.

Російський енергетичний гігант «Газпром» зіткнувся з історичним фіаско: уперше з 2009 року акції компанії на Московській біржі пробили психологічну позначку у 100 рублів.

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Чому це сталося?

Причин кілька, і кожна з них боляче б'є по капіталізації.

  1. По-перше, світові ціни на нафту падають через наміри США та Ірану домовитися про нові умови постачання, що додає нервозності ринку.
  2. По-друге, Європа, яка раніше була головним покупцем газу, майже повністю відмовилася від послуг «Газпрому» через розв'язану росією війну. Замінити цей величезний ринок збуту поки що не вдається. До того ж переговори з Китаєм про новий контракт зайшли в глухий кут.
  3. По-третє, настрій інвесторів значно погіршили атаки безпілотників на Московський нафтопереробний завод, що належить нафтовому підрозділу компанії, лише підтвердила вразливість російської інфраструктури.

Додайте до цього відсутність дивідендів протягом останніх років і ви отримаєте ідеальний рецепт для розпродажу акцій.

За останній рік папери компанії знецінилися на 19%. Поточна капіталізація «Газпрому» становить близько $32 млрд. Це виглядає як знущання, якщо згадати амбіції керівництва 2008 року, коли компанії обіцяли ринкову вартість у $1 трлн.

Здається, мрії про трильйони залишилися в минулому, а реальність для акціонерів стала набагато драматичніше. Сьогоднішня ціна в 100 рублів за акцію — це вже чіткий діагноз стану російської енергетичної імперії.

Читайте також: Кінець епохи «Газпрому» в Європі: США витісняють рф з останнього плацдарму на Балканах

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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