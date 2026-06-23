Ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися

На українських АЗС у вівторок, 23 червня, зафіксовано переважне зниження середніх цін на основні види пального, повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

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Середні ціни на пальне

Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:

Бензин А-95 преміум подешевшав на 7 копійок до 78,76 грн/л;

Бензин А-95 подешевшав на 5 копійок до 74,66 грн/л;

Бензин А-92 залишився на рівні 68,88 грн/л;

Дизельне пальне подешевшало на 17 копійок до 78,32 грн/л;

Автомобільний газ подешевшав на 15 копійок до 42,09 грн/л.

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Ціни АЗС на пальне та автогаз