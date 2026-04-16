Міністр оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус під час засідання Контактної групи з питань оборони України заявила, що Нідерланди інвестують 248 мільйонів євро у дрони для України. Про це вона написала у соцмережі Х.
Мільйонні інвестиції у дрони
«Нідерланди інвестують 248 мільйонів євро у дрони для України. Ці дрони вироблятимуться в обох наших країнах. Таким чином ми ще більше зміцнюємо нашу співпрацю та власну промисловість. І найголовніше, що ці дрони допомагають відбивати російські атаки!», — йдеться у повідомленні.
Nederland investeert €248 miljoen in drones voor Oekraïne. Deze drones worden in onze beide landen gefabriceerd. Hiermee versterken we onze samenwerking én onze eigen industrie nog verder. En het belangrijkste: de drones helpen om de Russische aanvallen af te slaan! 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/laKCFcFSxM— Dilan Yeşilgöz-Zegerius (@DefensieMin) April 15, 2026
Як писав «Мінфін», Велика Британія оголосила про запуск найбільшого в історії пакета підтримки безпілотними системами. Протягом 2026 року Збройні сили України отримають щонайменше 120 000 дронів різних типів.
