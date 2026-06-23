Допомога під час кібератак: Україна отримала доступ до Резерву кібербезпеки ЄС

Україна завершила всі юридичні процедури та отримала повноцінний доступ до Резерву кібербезпеки Європейського Союзу. Це дозволить державі у випадку масштабних хакерських атак оперативно залучати провідних європейських фахівців для захисту критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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Як працює Резерв кібербезпеки ЄС

Цей інструмент було створено в межах загальноєвропейського Акта про кіберсолідарність (EU Cyber Solidarity Act), а його адмініструванням займається Агентство ЄС із кібербезпеки (ENISA). Ключова особливість механізму полягає в тому, що Україна отримує прямий доступ до ресурсів та послуг сертифікованих приватних компаній, які спеціалізуються на протидії цифровим загрозам.

Якщо ворог серйозно атакує державні інформаційні системи, сайти, електромережі чи іншу критичну інфраструктуру, Україна зможе надіслати запит і залучити європейських експертів. Фахівці допоможуть:

оперативно зупинити й локалізувати атаку;

проаналізувати загрозу та захистити інформацію;

ліквідувати наслідки та швидко відновити роботу систем.

«Співпраця посилить здатність країни протидіяти загрозам і реагувати на кіберінциденти у сервісах, якими щодня користуються мільйони українців», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Рада Євросоюзу схвалила включення України до Резерву кібербезпеки ЄС.