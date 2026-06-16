Україна отримала доступ до кіберпідтримки ЄС — тепер можна викликати підкріплення при масштабних атаках

Рада Євросоюзу схвалила включення України до Резерву кібербезпеки ЄС. Відтепер Київ може активувати екстрену швидку допомогу від європейських фахівців у разі масштабних кібератак на критичну інфраструктуру.

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Резерв, яким керує Агентство ЄС з кібербезпеки ENISA, — це пул перевірених приватних компаній, що спеціалізуються на реагуванні на інциденти в інтернет-просторі. Коли країна-учасниця зазнає масштабної атаки, з якою важко впоратися самотужки, вона має право звернутися за підтримкою і отримати допомогу команди фахівців.

До цього моменту резерв був доступний лише країнам ЄС і Молдові, яку включили у програму ще в 2024 році. Україна стала другою країною-нечленом ЄС, яка отримала цей статус.

Чому це важливо саме для України

Україна перебуває під постійним кибертиском з боку Росії вже понад десятиліття. Після повномасштабного вторгнення атаки на державні реєстри, енергетичну інфраструктуру, банківський сектор і медіапростір стали буденністю. Можливість швидко залучити зовнішніх фахівців при особливо складних інцидентах — суттєве посилення оборонного потенціалу.

«Вітаючи Україну до Резерву кібербезпеки ЄС, ми зміцнюємо нашу колективну оборону та підтверджуємо принцип солідарності, який лежить в основі цифрового майбутнього Європи. У час, коли кібератаки становлять постійну загрозу, наша єдність є нашим найбільшим надбанням», — заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен.

Рішення є частиною Закону про кіберсолідарність ЄС і відповідає стратегічному цифровому партнерству між Брюсселем і Києвом. Воно також вписується у загальну логіку євроінтеграції: доступ до інструментів ЄС ще до формального членства є сигналом довіри та підготовкою до майбутньої повної інтеграції.

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