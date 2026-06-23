«Дія.City» не замінила ФОП-модель, але платить майже вдвічі більше податків

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За 4,5 роки існування «Дія.City» так і не стала альтернативою ФОП-моделі. Кількість ФОП у передбачених для резидентів видах діяльності не скорочується — навпаки, за рік зросла на 5,8% до 347 400 осіб, з яких 97,1% працюють на спрощеній системі.

Окремо Гетманцев звертає увагу на те, що лише 30,3% резидентів «Дія.City» обрали податок на виведений капітал (ПнВК) і за перші п'ять місяців 2026 року ця частка скоротилася ще на 8,8 відсоткового пункту. На його думку, це спростовує міф про «революційність» ПнВК: компанії дедалі частіше обирають звичайний податок на прибуток.

Але цифри демонструють інше.

Попри критику, результати «Дія.City» виглядають переконливо. За перші п'ять місяців 2026 року активні резиденти сплатили до бюджету 20,8 млрд грн податків — на 69,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У грошовому вимірі це плюс 8,5 млрд грн.

Загалом режим об'єднав понад 5 000 суб'єктів господарювання, з яких 4 365 активно працюють. Податок на прибуток резидентів за 2025 рік зріс на 35% порівняно з 2024-м.

Тобто ФОП-модель нікуди не ділася — це правда. Але компанії, які все ж обрали «Дія.City», платять дедалі більше. Питання в тому, чи є це провалом режиму — чи просто свідченням того, що IT-бізнес сам вирішує, яка форма роботи йому вигідніша.

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