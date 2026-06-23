Жара, обстріли і негода одночасно: Укренерго попереджає про можливі проблеми зі світлом

НЕК «Укренерго» повідомляє , що енергосистема зіткнулася одразу з трьома викликами: споживання зростає через спеку, негода залишила без світла понад 160 населених пунктів, а російські обстріли спричинили нові знеструмлення у п'яти областях.

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За офіційними даними, станом на ранок 23 червня споживання електроенергії було на 3,5% вищим, ніж у той самий час попередньої доби. Вечірній максимум 22 червня перевищив показник попереднього робочого дня на 5,3%. Це може привести до групових примусових відключень споживачів для зниження загального навантаження

Причини — активне використання кондиціонерів і традиційне зростання споживання на початку тижня.

Енергетики просять: якщо є можливість — вмикайте потужні прилади тільки вдень, з 10:00 до 17:00, коли сонячні електростанції працюють найефективніше.

Паралельно тривають аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів: знеструмлення зафіксовані у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Через зливи та шквальний вітер без електрики залишилися понад 160 населених пунктів у Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях. Ремонтні бригади вже працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.

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