Жара, обстріли і негода одночасно: Укренерго попереджає про можливі проблеми зі світлом

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 червня 2026, 14:02

Жара, обстріли і негода одночасно: Укренерго попереджає про можливі проблеми зі світлом

НЕК «Укренерго» повідомляє, що енергосистема зіткнулася одразу з трьома викликами: споживання зростає через спеку, негода залишила без світла понад 160 населених пунктів, а російські обстріли спричинили нові знеструмлення у п'яти областях.

НЕК «Укренерго» повідомляє, що енергосистема зіткнулася одразу з трьома викликами: споживання зростає через спеку, негода залишила без світла понад 160 населених пунктів, а російські обстріли спричинили нові знеструмлення у п'яти областях.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗа офіційними даними, станом на ранок 23 червня споживання електроенергії було на 3,5% вищим, ніж у той самий час попередньої доби.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За офіційними даними, станом на ранок 23 червня споживання електроенергії було на 3,5% вищим, ніж у той самий час попередньої доби. Вечірній максимум 22 червня перевищив показник попереднього робочого дня на 5,3%. Це може привести до групових примусових відключень споживачів для зниження загального навантаження

Причини — активне використання кондиціонерів і традиційне зростання споживання на початку тижня.

Енергетики просять: якщо є можливість — вмикайте потужні прилади тільки вдень, з 10:00 до 17:00, коли сонячні електростанції працюють найефективніше.

Паралельно тривають аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів: знеструмлення зафіксовані у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Через зливи та шквальний вітер без електрики залишилися понад 160 населених пунктів у Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях. Ремонтні бригади вже працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.

Читайте також: «Укренерго» на межі дефолту перед ЄБРР — член енергетичного комітету ВР

673="111″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="111″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody" style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); background-color: rgb (255, 255, 255);">
Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами